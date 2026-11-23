امتحانی پیپر لیکس اور 1987 کے انتخابات میں دھاندلی ایک جیسی ہے، دونوں نے نوجوانوں کو متنفر کیا: محبوبہ مفتی
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Published : November 23, 2026 at 2:35 PM IST
سرینگر: سرکاری ملازمتوں کے امتحانی پیپر لیکس اور نوجوانوں کو پولیس ویری فکیشن (تصدیق) سے محروم رکھنے کا موازنہ 1987 کے اسمبلی انتخابات میں ہونے والی دھاندلی سے کرتے ہوئے، جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (PDP) کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ جس طرح اس انتخابی دھاندلی نے وادی کے نوجوانوں کو قومی دھارے سے دور کیا تھا، اسی طرح پیپر لیکس بھی آج کے نوجوانوں کو مایوس اور متنفر کر رہے ہیں کیونکہ سرکاری ملازمتیں ہی نوجوانوں کو قومی دھارے میں شامل کرنے کا ذریعہ ہیں۔
سرینگر میں اپنے پارٹی دفتر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا، "1987 میں اسمبلی انتخابات میں 'ووٹ چوری' ہوئی تھی اور اس کے نتائج آج بھی محسوس کیے جا رہے ہیں کیونکہ اس نے یاسین ملک جیسے نوجوانوں کو متنفر کر دیا، جو آج تہاڑ جیل میں ہیں، اور صلاح الدین کو، جو پاکستان میں ہیں۔ یہ نوجوان اس وقت قومی دھارے کا حصہ بننا چاہتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے آج ہمارے نوجوان سرکاری ملازمتوں اور تعلیم کے ذریعے قومی دھارے کا حصہ بننے کے لیے امتحانات میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا، "اس ووٹ چوری کی وجہ سے ہمارے قبرستان بھر گئے، ہماری سکیورٹی فورسز نے اپنی جانیں گنوائیں، اور خونریزی ابھی تک نہیں رکی ہے۔ اس انتخابی دھاندلی نے یتیم اور بیوائیں چھوڑیں، اور کشمیری پنڈتوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اگر آپ امتحانات میں گھوٹالوں کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل میں دھاندلی کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاسپورٹ روکنا چاہتے ہیں، انہیں ویری فکیشن سے محروم رکھنا چاہتے ہیں اور تماشائی بنے بیٹھے رہنا چاہتے ہیں، تو اس سے یہاں کے نوجوانوں میں مزید بیگانگی پیدا ہوگی اور اس کے مجموعی طور پر سنگین نتائج برآمد ہوں گے کیونکہ یہ ایک حساس اور متنازع خطہ ہے۔"
واضح رہے کہ پی ڈی پی صدر جموں ضلع کے ایک امتحانی مرکز میں فنانس اکاؤنٹس اسسٹنٹ (FAA) کے پیپر لیک ہونے کے بعد پولیس کی کارروائی کے تناظر میں بات کر رہی تھیں۔ جموں کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (SSP) جوگندر سنگھ نے اتوار کو جموں میں صحافیوں کو بتایا کہ پیپر لیک کے سلسلے میں 6 سرکاری ملازمین سمیت 20 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جنہوں نے نقل کرانے کے لیے جدید مواصلاتی آلات (کمیونیکیشن گیجٹس) کا استعمال کیا اور پولیس اس بات کی تفتیش کر رہی ہے کہ یہ آلات امتحانی مرکز کے اندر کیسے پہنچائے گئے۔ اس معاملے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ نوجوانوں کا اعتماد چکنا چور ہو گیا ہے۔ انہوں نے 28 نومبر کو ہونے والے پولیس سب انسپکٹر کے امتحانات کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، "یہ نوجوانوں کے مستقبل اور زندگی کا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن میں کچھ یومیہ اجرت پر کام کرنے والے (ڈیلی ویجرز) بھی شامل ہیں، لیکن میرا ماننا ہے کہ اس گھوٹالے میں بڑے لوگ ملوث ہیں؛ اس کی مناسب اور شفاف تحقیقات ہونی چاہئیں۔"
انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب جموں و کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ (JKSSB) کی ساکھ داؤ پر لگی ہوئی ہے اور مشکوک ہو چکی ہے، تو وہ 28 نومبر کو ایک اور امتحان کیسے منعقد کر سکتا ہے؟ ان کے بقول، نوجوان ان امتحانات منعقد کرنے والے اداروں پر اپنا اعتماد اور بھروسہ کھو چکے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے پیپر لیک پر کوئی ٹھوس کارروائی نہ کرنے پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا، "وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جے کے سروس سلیکشن بورڈ (SSB) کا جائزہ اجلاس منعقد کیا اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایس ایس بی ان کے کنٹرول میں نہیں بلکہ لیفٹیننٹ گورنر (LG) کے دائرہ اختیار میں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ کو ایل جی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے آپ افسران کے تبادلوں اور اپنے مشیر جیسے کچھ ذاتی معاملات کو حل کرنے کے لیے ان سے ملے تھے۔"
پی ڈی پی سربراہ نے بتایا کہ انہوں نے کشمیری نوجوانوں کو پاسپورٹ سے انکار اور پولیس ویری فکیشن میں تاخیر کا معاملہ مرکزی وزیرِ داخلہ امت شاہ کے سامنے بھی اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا، "میں نے دو ہفتے قبل وزیرِ داخلہ سے فون پر بات کی تھی اور ان نوجوانوں کی ویری فکیشن کا مسئلہ اٹھایا تھا جنہیں ملازمتیں مل گئی ہیں لیکن وہ محض اس لیے جوائن نہیں کر سکے کیونکہ ان کے کسی رشتہ دار کے خلاف کوئی پرانا معاملہ تھا۔ وزیرِ داخلہ صاحب نے اس مسئلے کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ وہ حال ہی میں کچھ ایسے نوجوانوں سے ملی ہیں جنہیں 2023 میں سرکاری ملازمتیں ملی تھیں لیکن ان کی ویری فکیشن ابھی تک زیرِ التواء ہے۔ محبوبہ مفتی نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومتِ ہند نے دعویٰ کیا تھا کہ 2019 کے بعد لاکھوں نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی، لیکن نہ تو نوکریاں ہیں اور اب امتحانات میں بھی دھاندلی ہو رہی ہے۔
سرینگر: سرکاری ملازمتوں کے امتحانی پیپر لیکس اور نوجوانوں کو پولیس ویری فکیشن (تصدیق) سے محروم رکھنے کا موازنہ 1987 کے اسمبلی انتخابات میں ہونے والی دھاندلی سے کرتے ہوئے، جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (PDP) کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ جس طرح اس انتخابی دھاندلی نے وادی کے نوجوانوں کو قومی دھارے سے دور کیا تھا، اسی طرح پیپر لیکس بھی آج کے نوجوانوں کو مایوس اور متنفر کر رہے ہیں کیونکہ سرکاری ملازمتیں ہی نوجوانوں کو قومی دھارے میں شامل کرنے کا ذریعہ ہیں۔
سرینگر میں اپنے پارٹی دفتر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا، "1987 میں اسمبلی انتخابات میں 'ووٹ چوری' ہوئی تھی اور اس کے نتائج آج بھی محسوس کیے جا رہے ہیں کیونکہ اس نے یاسین ملک جیسے نوجوانوں کو متنفر کر دیا، جو آج تہاڑ جیل میں ہیں، اور صلاح الدین کو، جو پاکستان میں ہیں۔ یہ نوجوان اس وقت قومی دھارے کا حصہ بننا چاہتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے آج ہمارے نوجوان سرکاری ملازمتوں اور تعلیم کے ذریعے قومی دھارے کا حصہ بننے کے لیے امتحانات میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا، "اس ووٹ چوری کی وجہ سے ہمارے قبرستان بھر گئے، ہماری سکیورٹی فورسز نے اپنی جانیں گنوائیں، اور خونریزی ابھی تک نہیں رکی ہے۔ اس انتخابی دھاندلی نے یتیم اور بیوائیں چھوڑیں، اور کشمیری پنڈتوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اگر آپ امتحانات میں گھوٹالوں کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل میں دھاندلی کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاسپورٹ روکنا چاہتے ہیں، انہیں ویری فکیشن سے محروم رکھنا چاہتے ہیں اور تماشائی بنے بیٹھے رہنا چاہتے ہیں، تو اس سے یہاں کے نوجوانوں میں مزید بیگانگی پیدا ہوگی اور اس کے مجموعی طور پر سنگین نتائج برآمد ہوں گے کیونکہ یہ ایک حساس اور متنازع خطہ ہے۔"
واضح رہے کہ پی ڈی پی صدر جموں ضلع کے ایک امتحانی مرکز میں فنانس اکاؤنٹس اسسٹنٹ (FAA) کے پیپر لیک ہونے کے بعد پولیس کی کارروائی کے تناظر میں بات کر رہی تھیں۔ جموں کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (SSP) جوگندر سنگھ نے اتوار کو جموں میں صحافیوں کو بتایا کہ پیپر لیک کے سلسلے میں 6 سرکاری ملازمین سمیت 20 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جنہوں نے نقل کرانے کے لیے جدید مواصلاتی آلات (کمیونیکیشن گیجٹس) کا استعمال کیا اور پولیس اس بات کی تفتیش کر رہی ہے کہ یہ آلات امتحانی مرکز کے اندر کیسے پہنچائے گئے۔ اس معاملے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ نوجوانوں کا اعتماد چکنا چور ہو گیا ہے۔ انہوں نے 28 نومبر کو ہونے والے پولیس سب انسپکٹر کے امتحانات کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، "یہ نوجوانوں کے مستقبل اور زندگی کا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن میں کچھ یومیہ اجرت پر کام کرنے والے (ڈیلی ویجرز) بھی شامل ہیں، لیکن میرا ماننا ہے کہ اس گھوٹالے میں بڑے لوگ ملوث ہیں؛ اس کی مناسب اور شفاف تحقیقات ہونی چاہئیں۔"
انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب جموں و کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ (JKSSB) کی ساکھ داؤ پر لگی ہوئی ہے اور مشکوک ہو چکی ہے، تو وہ 28 نومبر کو ایک اور امتحان کیسے منعقد کر سکتا ہے؟ ان کے بقول، نوجوان ان امتحانات منعقد کرنے والے اداروں پر اپنا اعتماد اور بھروسہ کھو چکے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے پیپر لیک پر کوئی ٹھوس کارروائی نہ کرنے پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا، "وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جے کے سروس سلیکشن بورڈ (SSB) کا جائزہ اجلاس منعقد کیا اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایس ایس بی ان کے کنٹرول میں نہیں بلکہ لیفٹیننٹ گورنر (LG) کے دائرہ اختیار میں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ کو ایل جی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے آپ افسران کے تبادلوں اور اپنے مشیر جیسے کچھ ذاتی معاملات کو حل کرنے کے لیے ان سے ملے تھے۔"
پی ڈی پی سربراہ نے بتایا کہ انہوں نے کشمیری نوجوانوں کو پاسپورٹ سے انکار اور پولیس ویری فکیشن میں تاخیر کا معاملہ مرکزی وزیرِ داخلہ امت شاہ کے سامنے بھی اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا، "میں نے دو ہفتے قبل وزیرِ داخلہ سے فون پر بات کی تھی اور ان نوجوانوں کی ویری فکیشن کا مسئلہ اٹھایا تھا جنہیں ملازمتیں مل گئی ہیں لیکن وہ محض اس لیے جوائن نہیں کر سکے کیونکہ ان کے کسی رشتہ دار کے خلاف کوئی پرانا معاملہ تھا۔ وزیرِ داخلہ صاحب نے اس مسئلے کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ وہ حال ہی میں کچھ ایسے نوجوانوں سے ملی ہیں جنہیں 2023 میں سرکاری ملازمتیں ملی تھیں لیکن ان کی ویری فکیشن ابھی تک زیرِ التواء ہے۔ محبوبہ مفتی نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومتِ ہند نے دعویٰ کیا تھا کہ 2019 کے بعد لاکھوں نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی، لیکن نہ تو نوکریاں ہیں اور اب امتحانات میں بھی دھاندلی ہو رہی ہے۔