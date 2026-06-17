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کشمیر کے قدرتی چشمے آلودگی کی زد میں، مچھلیوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکت تشویشناک - KASHMIR SPRINGS FISH DEATH

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کشمیر کے قدرتی چشمے آلودگی کی زد میں، مچھلیوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکت تشویشناک (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : June 17, 2026 at 2:56 PM IST

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اننت ناگ (میر اشفاق) :  جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کو سینکڑوں قدرتی چشموں کے باعث ایک منفرد شناخت رکھتا ہے جس کے باعث اسے "لینڈ آف سپرنگس" کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ چشمے نہ صرف پینے کے صاف پانی کا اہم ذریعہ ہیں بلکہ زراعت کی سرگرمیوں کے لیے بھی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں تاہم بڑھتی آلودگی کے باعث یہ وسائل شدید خطرات سے دوچار ہیں۔ وہیں بڑھتی آلودگی کے سبب چشموں میں مچھلیوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکت کے بڑھتے واقعات نے ماہرین کو گہری تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ گھریلو آلودہ پانی اور   پلاسٹک وغیرہ کو راست آبی ذخائر میں ڈالنے سے نہ صرف قدرتی چشموں کا پانی پینے کے قابل نہیں رہا بلکہ اب سے آبی حیات کو بھی زک پہنچ رہا ہے۔ رواں برس اب تک آلودگی کے سبب مچھلیوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکت کے کم از کم چھ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔

ماہرین نے جہاں اس معاملے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے وہیں انہوں نے انفرادی اور اجتماعی طور پر ٹھوس اقدامات اٹھانے پر بھی زور دیا ہے۔

اننت ناگ (میر اشفاق) :  جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کو سینکڑوں قدرتی چشموں کے باعث ایک منفرد شناخت رکھتا ہے جس کے باعث اسے "لینڈ آف سپرنگس" کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ چشمے نہ صرف پینے کے صاف پانی کا اہم ذریعہ ہیں بلکہ زراعت کی سرگرمیوں کے لیے بھی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں تاہم بڑھتی آلودگی کے باعث یہ وسائل شدید خطرات سے دوچار ہیں۔ وہیں بڑھتی آلودگی کے سبب چشموں میں مچھلیوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکت کے بڑھتے واقعات نے ماہرین کو گہری تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ گھریلو آلودہ پانی اور   پلاسٹک وغیرہ کو راست آبی ذخائر میں ڈالنے سے نہ صرف قدرتی چشموں کا پانی پینے کے قابل نہیں رہا بلکہ اب سے آبی حیات کو بھی زک پہنچ رہا ہے۔ رواں برس اب تک آلودگی کے سبب مچھلیوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکت کے کم از کم چھ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔

ماہرین نے جہاں اس معاملے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے وہیں انہوں نے انفرادی اور اجتماعی طور پر ٹھوس اقدامات اٹھانے پر بھی زور دیا ہے۔

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TAGGED:

WATER POLLUTION
KASHMIR
NATURAL SPRINGS POLLUTED
MASS FISH DEATH
KASHMIR SPRINGS FISH DEATH

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Jammu and Kashmir is a key region. The erstwhile state has been bifurcated into two union territories—Jammu and Kashmir and Ladakh. ETV Bharat has a dedicated team of reporters to bring in the happenings and incidents from across the region. With its presence, in most cases, ETV Bharat is the first to break any important story....view details

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