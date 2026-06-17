کشمیر کے قدرتی چشمے آلودگی کی زد میں، مچھلیوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکت تشویشناک - KASHMIR SPRINGS FISH DEATH
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 17, 2026 at 2:56 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کو سینکڑوں قدرتی چشموں کے باعث ایک منفرد شناخت رکھتا ہے جس کے باعث اسے "لینڈ آف سپرنگس" کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ چشمے نہ صرف پینے کے صاف پانی کا اہم ذریعہ ہیں بلکہ زراعت کی سرگرمیوں کے لیے بھی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں تاہم بڑھتی آلودگی کے باعث یہ وسائل شدید خطرات سے دوچار ہیں۔ وہیں بڑھتی آلودگی کے سبب چشموں میں مچھلیوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکت کے بڑھتے واقعات نے ماہرین کو گہری تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ گھریلو آلودہ پانی اور پلاسٹک وغیرہ کو راست آبی ذخائر میں ڈالنے سے نہ صرف قدرتی چشموں کا پانی پینے کے قابل نہیں رہا بلکہ اب سے آبی حیات کو بھی زک پہنچ رہا ہے۔ رواں برس اب تک آلودگی کے سبب مچھلیوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکت کے کم از کم چھ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔
ماہرین نے جہاں اس معاملے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے وہیں انہوں نے انفرادی اور اجتماعی طور پر ٹھوس اقدامات اٹھانے پر بھی زور دیا ہے۔
اننت ناگ (میر اشفاق) : جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کو سینکڑوں قدرتی چشموں کے باعث ایک منفرد شناخت رکھتا ہے جس کے باعث اسے "لینڈ آف سپرنگس" کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ چشمے نہ صرف پینے کے صاف پانی کا اہم ذریعہ ہیں بلکہ زراعت کی سرگرمیوں کے لیے بھی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں تاہم بڑھتی آلودگی کے باعث یہ وسائل شدید خطرات سے دوچار ہیں۔ وہیں بڑھتی آلودگی کے سبب چشموں میں مچھلیوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکت کے بڑھتے واقعات نے ماہرین کو گہری تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ گھریلو آلودہ پانی اور پلاسٹک وغیرہ کو راست آبی ذخائر میں ڈالنے سے نہ صرف قدرتی چشموں کا پانی پینے کے قابل نہیں رہا بلکہ اب سے آبی حیات کو بھی زک پہنچ رہا ہے۔ رواں برس اب تک آلودگی کے سبب مچھلیوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکت کے کم از کم چھ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔
ماہرین نے جہاں اس معاملے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے وہیں انہوں نے انفرادی اور اجتماعی طور پر ٹھوس اقدامات اٹھانے پر بھی زور دیا ہے۔