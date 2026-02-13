پلوامہ مارکیٹ چیکنگ مہم کے دوران 9دکانداروں پر جرمانہ عائد - PULWAMA 9 SHOPKEEPERS FINED
Published : February 13, 2026 at 3:25 PM IST
پلوامہ : رمضان المبارک کی آمد سے قبل روایتی طور محکمہ فوڈ سیفٹی نے جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں مارکیٹ چیکنگ مہم چلائی جس دوران مختلف بازاروں میں گوشت و مرگ فروشوں، سبزی اور میوہ فروشوں کے علاوہ فوڈ آؤٹ لیٹس کا معائنہ کیا گیا۔
محکمہ فوڈ سیفٹی عملہ کے مطابق ڈرائیو اور معائنہ کے دوران اس بات پر خصوصی توجہ دی گئی کہ ’’کوئی بھی دکاندار مقررہ نرخوں سے زائد قیمت وصول نہ کرے۔‘‘ کارروائی کے دوران قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی گئی اور مجموعی طور پر تقریباً نو دکانداروں سے جرمانہ وصول کیا گیا۔
