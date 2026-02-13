ETV Bharat / Videos

پلوامہ مارکیٹ چیکنگ مہم کے دوران 9دکانداروں پر جرمانہ عائد - PULWAMA 9 SHOPKEEPERS FINED

پلوامہ مارکیٹ چیکنگ مہم کے دوران 9دکانداروں پر جرمانہ عائد (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 13, 2026 at 3:25 PM IST

پلوامہ : رمضان المبارک کی آمد سے قبل روایتی طور محکمہ فوڈ سیفٹی نے جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں مارکیٹ چیکنگ مہم چلائی جس دوران مختلف بازاروں میں گوشت و مرگ فروشوں، سبزی اور میوہ فروشوں کے علاوہ فوڈ آؤٹ لیٹس کا معائنہ کیا گیا۔

محکمہ فوڈ سیفٹی عملہ کے مطابق ڈرائیو اور معائنہ کے دوران اس بات پر خصوصی توجہ دی گئی کہ ’’کوئی بھی دکاندار مقررہ نرخوں سے زائد قیمت وصول نہ کرے۔‘‘ کارروائی کے دوران قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی گئی اور مجموعی طور پر تقریباً نو دکانداروں سے جرمانہ وصول کیا گیا۔

PULWAMA MARKET CHECKING
KASHMIR MARKET CHECKING
9 SHOPKEEPERS FINED
پلوامہ مارکیٹ چیکنگ
PULWAMA 9 SHOPKEEPERS FINED

ETV Bharat Urdu Team

