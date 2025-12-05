بھیڑوں کی چیر پھاڑ کرنے والے تیندوے کو جلد پکڑنے کا مطالبہ - TRAL LEOPARDS ON PROWL
Published : December 5, 2025 at 8:59 PM IST
پلوامہ : جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ترال علاقے میں گزشتہ روز تیندوے نے تین بھیڑوں کی چیر پھاڑ کر ڈالی جس کے بعد علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول ہے۔ لوگوں نے خاموش احتجاج کرتے ہوئے محکمہ وائلڈ لائف سے ’’انسانی بستیوں کے آس پاس آزاد گھوم رہے تیندوے کو جلد پکڑنے‘‘ کا مطالبہ کیا۔
ترال ٹاؤن اور اس سے ملحقہ کئی دیہات میں جنگلی جانوروں خاص کر تیندووں کا انسانی بستوں کی جانب رخ کرنے سے لوگ کافی پریشان ہیں وہیں گزشتہ روز چک وڈو، مڑہامہ علاقے میں تیندووں نے دن دہاڑے ایک گؤ خانے میں داخل کر تین بھیڑوں کی چیر پھاڑ کر ڈالی۔
احتجاج کر رہے مقامی باشندوں نے دعویٰ کیا کہ محکمہ وائلڈ لائف ابھی تک ان تیندووں کو پکڑنے میں ناکام نظر آ رہا ہے تاہم وائلڈ لائف کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کئی مقامات پر پنجرے نصب کر دئے ہیں۔
