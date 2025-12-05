ETV Bharat / Videos

غیر معیاری گوشت پر میرواعظ نے تحقیقات کو عوام کے سامنے پیش کرنے کا مطالبہ کیا - MIRWAIZ KASHMIR ON ROTTEN MEAT

Published : December 5, 2025 at 6:36 PM IST

سرینگر: میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے غیر معیاری اور گلا سڑا گوشت کی تحقیقات میں مسلسل خاموشی پر شدید تشویش ظاہر کرتے ہوئے انتظامیہ سے ’’کیے گئے وعدے کے مطابق تحقیقات کو عوام تک پہنچانے‘‘ کا مطالبہ کیا۔

انہوں نے جامع مسجد سرینگر میں نماز جمعہ سے قبل خطاب کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ ’’چار ماہ گزرنے کے باوجود نہ ٹیسٹ رپورٹس سامنے آئیں، نہ مجرموں کی نشاندہی ہوئی اور نہ ہی کارروائی کی کوئی تفصیل عوام تک پہنچائی گئی۔‘‘

انہوں نے انتظامیہ سے فوری طور پر عوام کو اس ضمن میں پیش رفت سے آگاہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ میرواعظ نے کہا کہ ’’شفافیت ہی عوامی اعتماد بحال کر سکتی ہے اور حکومت کو تمام حقائق فوری طور پر سامنے لانے چاہئیں۔‘‘

