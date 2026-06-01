ETV Bharat / Videos

منشیات مخالف مہم کے تحت کولگام میں 'مہا پدیاترا' کا اہتمام - KULGAM MAHA PADYATRA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
منشیات مخالف مہم کے تحت کولگام میں 'مہا پدیاترا' کا اہتمام (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : June 1, 2026 at 2:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

کوگام (فیاض لولو): جموں کشمیر میں منشیات کے خاتمے کے خلاف جاری سو روزہ مہم کے تحت ضلع کولگام میں 'مہاپدیاترا'  کا اہتمام کیا گیا جس میں جموں کشمیر کے ایل جی منوج سنہا کے علاوہ مقامی ایم ایل اے اور کمیونسٹ لیڈر ایم وائی تاریگامی نے بھی شرکت کی۔

اس موقع پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر سہنا نے یونین ٹیریٹری میں جاری منشیات مخالف مہم کو آئندہ بھی جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اب تک کی گئی کا کارروائیوں کے حوالہ سے کہا کہ 930 ایف آئی آر درج کی جا چکی ہیں جبکہ ہزار سے بھی زائد منشیات فروشوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔

کوگام (فیاض لولو): جموں کشمیر میں منشیات کے خاتمے کے خلاف جاری سو روزہ مہم کے تحت ضلع کولگام میں 'مہاپدیاترا'  کا اہتمام کیا گیا جس میں جموں کشمیر کے ایل جی منوج سنہا کے علاوہ مقامی ایم ایل اے اور کمیونسٹ لیڈر ایم وائی تاریگامی نے بھی شرکت کی۔

اس موقع پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر سہنا نے یونین ٹیریٹری میں جاری منشیات مخالف مہم کو آئندہ بھی جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اب تک کی گئی کا کارروائیوں کے حوالہ سے کہا کہ 930 ایف آئی آر درج کی جا چکی ہیں جبکہ ہزار سے بھی زائد منشیات فروشوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHA PADYATRA ORGANISED IN KULGAM
KASHMIR MAHA PADYATRA
ANTI DRUG CAMPAIGN
MANOJ SINHA
KULGAM MAHA PADYATRA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Jammu and Kashmir is a key region. The erstwhile state has been bifurcated into two union territories—Jammu and Kashmir and Ladakh. ETV Bharat has a dedicated team of reporters to bring in the happenings and incidents from across the region. With its presence, in most cases, ETV Bharat is the first to break any important story....view details

اسی موضوع پر

ترال کے بازاروں میں عید سے قبل رونق غائب

ترال کے بازاروں میں عید سے قبل رونق غائب

May 26, 2026 at 5:31 PM IST
کلاک ٹاور، مکہ سے مسجد حرام کا روح پرور منظر

مکہ مکرمہ کے منیٰ میں عقیدت اور ایمان کا سمندر

May 25, 2026 at 6:37 PM IST
شوپیاں میں منوج سنہا کی قیادت میں منشیات مخالف پد یاترا معنقد

شوپیاں میں منوج سنہا کی قیادت میں منشیات مخالف پد یاترا معنقد

May 23, 2026 at 4:16 PM IST
انٹرنیشنل بایو ڈائورسٹی ڈے پر وولر جھیل کے تحفظ کا مطالبہ

انٹرنیشنل بایو ڈائورسٹی ڈے پر وولر جھیل کے تحفظ کا مطالبہ

May 23, 2026 at 1:59 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.