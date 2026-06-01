منشیات مخالف مہم کے تحت کولگام میں 'مہا پدیاترا' کا اہتمام - KULGAM MAHA PADYATRA
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 1, 2026 at 2:13 PM IST
کوگام (فیاض لولو): جموں کشمیر میں منشیات کے خاتمے کے خلاف جاری سو روزہ مہم کے تحت ضلع کولگام میں 'مہاپدیاترا' کا اہتمام کیا گیا جس میں جموں کشمیر کے ایل جی منوج سنہا کے علاوہ مقامی ایم ایل اے اور کمیونسٹ لیڈر ایم وائی تاریگامی نے بھی شرکت کی۔
اس موقع پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر سہنا نے یونین ٹیریٹری میں جاری منشیات مخالف مہم کو آئندہ بھی جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اب تک کی گئی کا کارروائیوں کے حوالہ سے کہا کہ 930 ایف آئی آر درج کی جا چکی ہیں جبکہ ہزار سے بھی زائد منشیات فروشوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔
