ذیابیطس کے چیلنج پر کیسے قابو پایا جائے؟ ڈاکٹر وی موہن سے خصوصی انٹرویو - MADRAS DIABETES RESEARCH FOUNDATION
Published : April 26, 2026 at 12:11 PM IST
Updated : April 26, 2026 at 12:21 PM IST
چنئی: آج کے تناظر میں، تقریباً ہر گھر میں کم از کم ایک فرد کا ذیابیطس کا شکار ہونا ایک عام سی بات بن گئی ہے۔ صرف تیس سال پہلے، پوری گلی میں ذیابیطس کے مریض کو تلاش کرنا حیران کن تھا۔ تاہم، آج، جاگتے ہی ایک گولی لینا اور صبح کی سیر کے لیے نکلنا ہمارے روزمرہ کے معمولات کا لازم و ملزوم حصہ بن چکا ہے۔ کھانے سے لے کر ان کرسیوں تک جس پر ہم بیٹھتے ہیں، ہر چیز — اکثر ہمارے شعور کے بغیر — ہمیں بیماری کی طرف دھکیل رہی ہے۔ ہم نے جدیدیت کے نام پر جو غذائی عادات اپنا رکھی ہیں، جسمانی سرگرمیوں میں کمی کے ساتھ وہ آج ہمیں "دنیا کے ذیابیطس کیپٹل" میں تبدیل کر رہی ہیں۔
اس نازک صورتحال کے درمیان، آئیے ہم مدراس ذیابیطس ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر وی موہن کی ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) کو فراہم کردہ تفصیلی معلومات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ذیابیطس اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہی ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے کیا آسان اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ یہ مضمون "ذیابیطس آگاہی مہم" کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس مہم کی سربراہی ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) کر رہا ہے، جس کا مقصد کمیونٹی میں بیداری کو فروغ دینا ہے۔
اپنے وسیع تجربے سے حاصل کردہ معلومات و بصیرت کا اشتراک کرتے ہوئے، ڈاکٹر موہن نے بھارت میں ذیابیطس کے بڑھنے والے خطرناک پھیلاؤ پر روشنی ڈالی۔ 1972 میں، جب وہ صرف 18 سال کے تھے اور اپنے والد کے ساتھ تحقیقی سفر کا آغاز کیا، تب سے لے کر آج صورت حال بالکل مختلف ہے۔ اس وقت، بڑے شہری مراکز میں، ہر 100 میں سے صرف 2 افراد (2 فیصد) ہی کو ذیابیطس تھا۔ دیہی علاقوں میں، پھیلاؤ اور بھی کم تھا - ہر 100 میں سے صرف 1 (1 فیصد) ہی اس متاثر ہوا کرتا تھا۔ تاہم، گزشتہ 30 سالوں میں جو تبدیلی دیکھی گئی ہے وہ واقعی چونکا دینے والی ہے۔
آج، چنئی جیسے میٹروپولیٹن شہروں میں، 20 سال یا اس سے زیادہ عمر کی آبادی کا حیران کن 30 فیصد ذیابیطس کا شکار ہے۔ 50 سے 55 سال کے درمیان نصف افراد (50 فیصد) اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ مزید 25 فیصد میں ابتدائی مرحلے کی علامات ظاہر ہو رہی ہے، ایک ایسی حالت جسے 'پری ذیابیطس' کہا جاتا ہے۔ جب مجموعی طور پر شمار کیا جاتا ہے، تو یہ بات قابل غور ہے کہ اس مخصوص عمر کے 75 فیصد لوگ یا تو پہلے سے ہی متاثر ہیں یا اس بیماری کے پیدا ہونے کے خطرے میں ہیں۔
