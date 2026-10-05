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پلوامہ میں دس کروڑ روپے کی لاگت سے میکڈمائزیشن کا کام شروع

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پلوامہ میں دس کروڑ روپے کی لاگت سے میکڈمائزیشن کا کام شروع (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 5, 2026 at 4:22 PM IST

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پلوامہ: پلوامہ ضلع کی اہم رابطہ سڑک گالندر - پلوامہ کی میکڈمائزیشن اور کشادگی کا کام شروع کیے گیا ہے جس سے لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے۔ پلوامہ ضلع کے شہریوں نے دعویٰ کیا کہ عرصہ دراز سے لوگوں نے مذکورہ سڑک کی خستہ حالی سے متعلق حکام کو شکایات کر رہے ہیں اور طویل عرصہ کے بعد لوگوں کی شکایات کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔

حکام کا کہنا ہے کہ سڑک کی  مرمت خاص کر میکڈمائزیشن اور کشادگی کے منصوبے پر مجموعی طور پر تقریباً 9 کروڑ 43 لاکھ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں جبکہ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کے تحت کُل 12 کلومیٹر طویل سڑک کی مرمت، بحالی اور بہتری کا کام انجام دیا جائے گا اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اسی ماہ کے اندر اندر پروجیکٹ مکمل کر لیا جائے گا۔

پلوامہ: پلوامہ ضلع کی اہم رابطہ سڑک گالندر - پلوامہ کی میکڈمائزیشن اور کشادگی کا کام شروع کیے گیا ہے جس سے لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے۔ پلوامہ ضلع کے شہریوں نے دعویٰ کیا کہ عرصہ دراز سے لوگوں نے مذکورہ سڑک کی خستہ حالی سے متعلق حکام کو شکایات کر رہے ہیں اور طویل عرصہ کے بعد لوگوں کی شکایات کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔

حکام کا کہنا ہے کہ سڑک کی  مرمت خاص کر میکڈمائزیشن اور کشادگی کے منصوبے پر مجموعی طور پر تقریباً 9 کروڑ 43 لاکھ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں جبکہ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کے تحت کُل 12 کلومیٹر طویل سڑک کی مرمت، بحالی اور بہتری کا کام انجام دیا جائے گا اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اسی ماہ کے اندر اندر پروجیکٹ مکمل کر لیا جائے گا۔

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TAGGED:

PULWAMA ROAD MACADAMISATION
GALANDER PULWAMA RAOD
گالندر پلوامہ سڑک
میکڈمائزیشن
GALANDER PULWAMA ROAD CONSTRUCTION

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