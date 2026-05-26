ترال کے بازاروں میں عید سے قبل رونق غائب - KASHMIR EID RUSH
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 26, 2026 at 5:31 PM IST
ترال: جموں کشمیر میں سعودی عرب و بیشتر مشرقی وسطیٰ کے ممالک کی طرح عید الاضحی بدھ کو کنہایت ہی تزک واحتشام کے ساتھ منائی جائے گی۔ آج یوم عرفہ کے موقع پر کشمیر بھر کے بازاروں میں روایتی طور کافی چہل پہل ہوتی تھی جو اس بار مفقود نظر آ رہی ہے اور بیشتر بازارو ں میں لوگ زیادہ تعداد میں نظر نہیں آ رہے۔
کشمیر میں روایتی طور پر عید الفطر ہو یا عید قربان، ایک روز قبل بازاروں میں کافی گہما گہمی نظر آتی تھی، تاہم اس بار جموں کشمیر کے بیشتر بازاروں میں ایسی گہما گہمی نہیں دیکھی گئی۔
جنوبی کشمیر کے ترال علاقے کے مین بازار میں بھی منظر کچھ ایسا ہی دکھائی دیا۔ ترال کے دکانداروں، خوانچہ فروشوں نے مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی، پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں سے ہو رہی مہنگائی کو کساد بازاری کی سب سے بڑی وجہ قرار دیا۔
ترال: جموں کشمیر میں سعودی عرب و بیشتر مشرقی وسطیٰ کے ممالک کی طرح عید الاضحی بدھ کو کنہایت ہی تزک واحتشام کے ساتھ منائی جائے گی۔ آج یوم عرفہ کے موقع پر کشمیر بھر کے بازاروں میں روایتی طور کافی چہل پہل ہوتی تھی جو اس بار مفقود نظر آ رہی ہے اور بیشتر بازارو ں میں لوگ زیادہ تعداد میں نظر نہیں آ رہے۔
کشمیر میں روایتی طور پر عید الفطر ہو یا عید قربان، ایک روز قبل بازاروں میں کافی گہما گہمی نظر آتی تھی، تاہم اس بار جموں کشمیر کے بیشتر بازاروں میں ایسی گہما گہمی نہیں دیکھی گئی۔
جنوبی کشمیر کے ترال علاقے کے مین بازار میں بھی منظر کچھ ایسا ہی دکھائی دیا۔ ترال کے دکانداروں، خوانچہ فروشوں نے مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی، پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں سے ہو رہی مہنگائی کو کساد بازاری کی سب سے بڑی وجہ قرار دیا۔