مغربی ایشیا میں حالیہ پیش رفت پر وزارت خارجہ اور وزارت پٹرولیم کی پریس کانفرنش لائیو - DEVELOPMENTS IN WEST ASIA
Published : March 14, 2026 at 4:10 PM IST
مغربی ایشیا میں حالیہ پیش رفت پر وزارت خارجہ اور وزارت پٹرولیم کی پریس کانفرنش لائیو ۔
امریکہ-اسرائیل-ایران جنگ کو دو ہفتے مکمل ہو چکے ہیں۔ 15 ویں روز بھی اس تنازعہ کے کم ہونے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے بلا روک ٹوک جاری ہیں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے دعویٰ کیا کہ امریکی اور اسرائیلی افواج نے ایران کے اندر اب تک 15000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جوں جوں تنازعہ بڑھ رہا ہے، ایران کی فوجی صلاحیتوں میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ مزید برآں، انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کی تمام اہم فوجی صلاحیتوں کو شکست دینے، تباہ کرنے اور بے اثر کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے- ایک ایسی مہم جو اس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے جس کا دنیا نے پہلے کبھی مشاہدہ نہیں کیا۔ بہت جلد ایران کی تمام دفاعی صنعتیں تباہ ہو جائیں گی۔ انہوں نے مغربی عراق میں ایک KC-135 ایندھن بھرنے والے طیارے کے حادثے پر بھی تشویش کا اظہار کیا، ایک ایسا واقعہ جس میں چار امریکی فوجیوں کی جانیں گئیں۔ دریں اثنا، اسرائیلی فضائیہ (IAF) نے ہفتے کے روز دعویٰ کیا کہ اس نے بیروت میں ایک حملہ کیا، جس میں حزب اللہ کے فضائی یونٹ کا ایک رکن ہلاک ہوا۔
