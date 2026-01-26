ETV Bharat / Videos

یوم جمہوریہ پریڈ لائیو (ETV Bharat)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 26, 2026 at 10:09 AM IST

بھارت آج اپنا 77 واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے۔ اس موقعے پر دہلی کے کرتویہ پتھ پر شاندار روایتی پریڈ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو پریڈ میں سلامی لے رہی ہیں۔ اس سے قبل یوم جمہوریہ کی مرکزی تقریبات کا آغاز پی ایم مودی کے نیشنل وار میموریل پر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ہوا۔ 


کرتویہ پرتھ پر دنیا بھارت کے جمہوری اور ثقافتی ورثے کے ساتھ ساتھ فوجی طاقت کا بھی مظاہرہ کر رہی ہے۔ یہ پریڈ ملک کے تنوع، فوجی طاقت اور جمہوری اقدار کی شاندار نمائش ہے۔  اطلاعات کے مطابق اس پریڈ میں آپریشن سندور میں استعمال ہونے والے اہم ہتھیاروں کے ماڈلز بھی دکھائے جائیں گے۔ 

 

قابل ذکر ہے کہ اس سال 77ویں یوم جمہوریہ کی تقریبات میں دو مہمان خصوصی شرکت کر رہے ہیں۔ پہلے یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا ہیں جب کہ دوسرے یورپی کمیشن کے صدر ارسولا وان ڈیر لیین ہیں۔ 
 

