حبہ خاتون کی حیات و شعری خدمات پر ادبی تقریب منعقد - HABBA KHATOON KASHMIRI FEMALE POET

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 7, 2026 at 6:10 PM IST

پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں ساہتیہ اکادمی اور گورنمنٹ ڈگری کالج پانپور کے اشتراک سے کالج کیمپس میں کشمیر کی معروف شاعرہ "حبہ خاتون" کی زندگی اور شعری خدمات پر ایک ادبی تقریب منعقد ہوئی۔

منتظمین نے بتایا کہ ادبی تقریب کا مقصد حبہ خاتون کی شعری و ادبی خدمات کے علاوہ کشمیری ثقافت پر ان کے اثرات کو اجاگر کرنا تھا۔ تقریب میں آئے مقررین نے خطاب کے دوران کہا کہ "حبہ خاتون کی شاعری آج بھی کشمیری ادب اور اجتماعی ثقافتی شعور میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔"

 تقریب میں جموں و کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن سید درخشاں اندرابی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور حبہ خاتون کی شاعری معنویت پر روشنی ڈالی۔ 

