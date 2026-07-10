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محکمۂ جل شکتی کی جانب سے معاوضے کی عدم ادائیگی - LAND DONOR LOCK WATER SUPPLY SCHEME

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محکمۂ جل شکتی کی جانب سے معاوضے کی عدم ادائیگی (ETV Bharat)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 10, 2026 at 12:40 PM IST

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اونتی پورہ، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ)

کشمیر میں محکمۂ جل شکتی، محکمہ کے منصوبوں کے لیے زمین دینے والے مالکان کی جانب سے معاوضے کی عدم ادائیگی یا وعدے کے مطابق مستقل روزگار نہ ملنے پر اسکیموں کو تالے لگانے اور احتجاج کرنے کے متعدد واقعات سامنے آتے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج جنوبی کشمیر کے اونتی پورہ کے پاریگام گاؤں کے ایک رہائشی وحید احمد پرے نے بارہ سال کے لمبے انتظار کے بعد اس واٹر سپلائی اسکیم کو مقفل کر دیا۔ جس اسکیم کو مذکورہ شھری نے زمین فراہم کی تھی اور وعدے کے مطابق محکمہ نے نوکری فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن بعد ازاں محکمۂ جل شکتی یہ وعدہ وفا نہ کر سکا۔

بتایا گیا ہے کہ وحید احمد پرے کی یہ جدوجہد رائیگاں نظر آئی۔ اس لیے موصوف نے آج تنگ آکر اسکیم کو مقفل کر دیا۔ بعد میں مقامی لوگوں کے ہمراہ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سال دو ہزار چودہ میں دو کنال آباد زمین جل شکتی محکمہ کو فراہم کی تھی۔ اس وقت محکمہ نے تحریری طور پر لکھ کے دیا تھا کہ محکمہ اسے سرکاری نوکری فراہم کرے گا لیکن محکمہ آج تک اپنا وعدہ وفا نہ کر سکا۔ لیکن دوسری جانب میرا اہل خانہ فاقہ کشی کا شکار ہو گیا۔ مقامی لوگوں نے مذکورہ شھری کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بدقستمی ہے کہ محکمہ اپنے وعدے کو پورا نہ رکھ سکا۔ اس لیے اب ہم مؤدبانہ التماس کرتے ہیں کہ مذکورہ شھری کو سرکاری نوکری فراہم کی جائے یا اسے بھر پور معاوضہ دیا جائے۔

اونتی پورہ، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ)

کشمیر میں محکمۂ جل شکتی، محکمہ کے منصوبوں کے لیے زمین دینے والے مالکان کی جانب سے معاوضے کی عدم ادائیگی یا وعدے کے مطابق مستقل روزگار نہ ملنے پر اسکیموں کو تالے لگانے اور احتجاج کرنے کے متعدد واقعات سامنے آتے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج جنوبی کشمیر کے اونتی پورہ کے پاریگام گاؤں کے ایک رہائشی وحید احمد پرے نے بارہ سال کے لمبے انتظار کے بعد اس واٹر سپلائی اسکیم کو مقفل کر دیا۔ جس اسکیم کو مذکورہ شھری نے زمین فراہم کی تھی اور وعدے کے مطابق محکمہ نے نوکری فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن بعد ازاں محکمۂ جل شکتی یہ وعدہ وفا نہ کر سکا۔

بتایا گیا ہے کہ وحید احمد پرے کی یہ جدوجہد رائیگاں نظر آئی۔ اس لیے موصوف نے آج تنگ آکر اسکیم کو مقفل کر دیا۔ بعد میں مقامی لوگوں کے ہمراہ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سال دو ہزار چودہ میں دو کنال آباد زمین جل شکتی محکمہ کو فراہم کی تھی۔ اس وقت محکمہ نے تحریری طور پر لکھ کے دیا تھا کہ محکمہ اسے سرکاری نوکری فراہم کرے گا لیکن محکمہ آج تک اپنا وعدہ وفا نہ کر سکا۔ لیکن دوسری جانب میرا اہل خانہ فاقہ کشی کا شکار ہو گیا۔ مقامی لوگوں نے مذکورہ شھری کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بدقستمی ہے کہ محکمہ اپنے وعدے کو پورا نہ رکھ سکا۔ اس لیے اب ہم مؤدبانہ التماس کرتے ہیں کہ مذکورہ شھری کو سرکاری نوکری فراہم کی جائے یا اسے بھر پور معاوضہ دیا جائے۔

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TAGGED:

LAND DONOR LOCK WATER SUPPLY SCHEME
LAND DONOR LOCK WATER SUPPLY SCHEME

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ETV Bharat Urdu Team

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