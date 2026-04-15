ETV Bharat / Videos

چھانکتار، ترال میں بجلی، سڑک جیسی بنیادی سہولیات کا فقدان - LACK OF BASIC FACILITIES

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 15, 2026 at 5:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ترال : جنوبی کشمیر کے قصبہ ترال سے محض دو کلومیٹر دور گجر بستی چھانکتار کی آبادی بجلی اور سڑک جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔  ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے مقامی باشندوں نے بتایا کہ ان کا علاقہ بجلی، پانی اور سڑک جیسی بنیادی سےمحروم ہے اور بنیادی سہولیات کے فقدان سے وہ ازحد پریشان ہیں ۔

لوگوں نے بتایا کہ آج کے دور جدید میں بھی انہیں بجلی کی عدم موجودگی کے باعث گھروں کو روشن کرنے کے لیے روایتی 'لشی' جلانی پڑتی ہے۔

پانی کی قلت کے حوالہ سے انہوں نے کہا کہ محکمہ جل شکتی دس دن کے بعد پانی کا ایک ٹینکر فراہم کرتا ہے جس کے بعد اگلے دس روز تک لوگوں کو صاف پانی حاصل کرنے کے لیے مزید دس دن کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

CHANAKTAR TRAL
KASHMIR
BASIC FACILITIES TRAL
بنیادی سہولیات کا فقدان
LACK OF BASIC FACILITIES

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.