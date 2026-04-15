چھانکتار، ترال میں بجلی، سڑک جیسی بنیادی سہولیات کا فقدان - LACK OF BASIC FACILITIES
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 15, 2026 at 5:09 PM IST
ترال : جنوبی کشمیر کے قصبہ ترال سے محض دو کلومیٹر دور گجر بستی چھانکتار کی آبادی بجلی اور سڑک جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے مقامی باشندوں نے بتایا کہ ان کا علاقہ بجلی، پانی اور سڑک جیسی بنیادی سےمحروم ہے اور بنیادی سہولیات کے فقدان سے وہ ازحد پریشان ہیں ۔
لوگوں نے بتایا کہ آج کے دور جدید میں بھی انہیں بجلی کی عدم موجودگی کے باعث گھروں کو روشن کرنے کے لیے روایتی 'لشی' جلانی پڑتی ہے۔
پانی کی قلت کے حوالہ سے انہوں نے کہا کہ محکمہ جل شکتی دس دن کے بعد پانی کا ایک ٹینکر فراہم کرتا ہے جس کے بعد اگلے دس روز تک لوگوں کو صاف پانی حاصل کرنے کے لیے مزید دس دن کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔
