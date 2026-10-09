بجلی اور سڑک کی عدم دستیابی پر سمبڑ، رامبن کی طالبات حکام سے نالاں
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 9, 2026 at 8:06 PM IST
رامبن: ضلع رام بن کے دور افتادہ علاقہ 'سمبڑ' کی طالبات نے علاقے میں بنیادی سہولیات کے فقدان پر حکام کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بجلی اور سڑک جیسی سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے ان کی زندگی مشکلات سے گھِری ہوئی ہے۔
سرینگر جموں نیشنل ہائی وے سے چند ہی کلومیٹر کی دوری پر واقع اس علاقے میں کچی سڑک کے باعث لوگوں خاص کر طالب علموں کو روزانہ سخت مشکلات سے جوجھنا پڑ رہا ہے۔
چند مقامی طالبات نے بتایا کہ سڑک کی خستہ حالی کے باعث لینڈ سلائڈنگ کے ممکنہ خدشہ کی وجہ سے انہیں اسکول میں بھی وقت سے پہلے چھٹی دی جاتی ہے تاکہ طلبہ بحفاظت اور دن کی روشنی میں ہی گھر پہنچ سکیں۔
رامبن: ضلع رام بن کے دور افتادہ علاقہ 'سمبڑ' کی طالبات نے علاقے میں بنیادی سہولیات کے فقدان پر حکام کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بجلی اور سڑک جیسی سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے ان کی زندگی مشکلات سے گھِری ہوئی ہے۔
سرینگر جموں نیشنل ہائی وے سے چند ہی کلومیٹر کی دوری پر واقع اس علاقے میں کچی سڑک کے باعث لوگوں خاص کر طالب علموں کو روزانہ سخت مشکلات سے جوجھنا پڑ رہا ہے۔
چند مقامی طالبات نے بتایا کہ سڑک کی خستہ حالی کے باعث لینڈ سلائڈنگ کے ممکنہ خدشہ کی وجہ سے انہیں اسکول میں بھی وقت سے پہلے چھٹی دی جاتی ہے تاکہ طلبہ بحفاظت اور دن کی روشنی میں ہی گھر پہنچ سکیں۔