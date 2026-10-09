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بجلی اور سڑک کی عدم دستیابی پر سمبڑ، رامبن کی طالبات حکام سے نالاں

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رام بن کے دیہی علاقے میں بنیادی سہولیات کے فقدان پر طالبات کا رد عمل (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : October 9, 2026 at 8:06 PM IST

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 رامبن: ضلع رام بن کے دور افتادہ علاقہ 'سمبڑ' کی طالبات نے علاقے میں بنیادی سہولیات کے فقدان پر حکام کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بجلی اور سڑک جیسی سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے ان کی زندگی مشکلات سے گھِری ہوئی ہے۔

سرینگر جموں نیشنل ہائی وے سے چند ہی کلومیٹر کی دوری پر واقع اس علاقے میں کچی سڑک کے باعث لوگوں خاص کر طالب علموں کو روزانہ سخت مشکلات سے جوجھنا پڑ رہا ہے۔ 

چند مقامی طالبات نے بتایا کہ سڑک کی خستہ حالی کے باعث لینڈ سلائڈنگ کے ممکنہ خدشہ کی وجہ سے انہیں اسکول میں بھی وقت سے پہلے چھٹی دی جاتی ہے تاکہ طلبہ بحفاظت اور دن کی روشنی میں ہی گھر پہنچ سکیں۔

 رامبن: ضلع رام بن کے دور افتادہ علاقہ 'سمبڑ' کی طالبات نے علاقے میں بنیادی سہولیات کے فقدان پر حکام کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بجلی اور سڑک جیسی سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے ان کی زندگی مشکلات سے گھِری ہوئی ہے۔

سرینگر جموں نیشنل ہائی وے سے چند ہی کلومیٹر کی دوری پر واقع اس علاقے میں کچی سڑک کے باعث لوگوں خاص کر طالب علموں کو روزانہ سخت مشکلات سے جوجھنا پڑ رہا ہے۔ 

چند مقامی طالبات نے بتایا کہ سڑک کی خستہ حالی کے باعث لینڈ سلائڈنگ کے ممکنہ خدشہ کی وجہ سے انہیں اسکول میں بھی وقت سے پہلے چھٹی دی جاتی ہے تاکہ طلبہ بحفاظت اور دن کی روشنی میں ہی گھر پہنچ سکیں۔

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TAGGED:

RAMBAN
JAMMU VILLAGE LACK FACILITIES
BASIC FACILITIES SUMBER RAMBAN
سمبڑ رام بن
VILLAGE WITHOUT BASIC FACILITIES

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