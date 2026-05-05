بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں ورزش کا کیا کردار ہے اور ذیابیطس کے مریض کو کس طرح ورزش کرنی چاہیے؟ - CONTROL BLOOD SUGAR BY EXERCISE
Published : May 5, 2026 at 5:30 PM IST
حیدرآباد: ذیابیطس اور پری ذیابیطس والے لوگوں کے لیے خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ انہیں اس طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان میں بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول میں رکھنا مجموعی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ڈبلیو ایچ او کے مطابق دنیا بھر میں 800 ملین افراد ذیابیطس کا شکار ہیں۔ اگرچہ خوراک اور ادویات، خون میں شکر کی سطح کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ورزش بھی ایک اہم فرق کر سکتی ہے۔ اس مضمون میں، سی کے برلا اسپتال، جے پور کے شعبۂ طرزِ زندگی اور اینڈو کرائنولوجی کے ماہر ڈاکٹر ہیتاشوی گونڈالیا سے تفصیل سے جانیں کہ کس طرح ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریض ورزش کا معمول بنا سکتے ہیں اور کس طرح ورزش بلڈ شوگر کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر ہیتاشوی گونڈالیا کا ماننا ہے کہ ٹائپ ٹو ذیابیطس پر قابو پانے کے لیے ورزش کسی "جادوئی گولی" سے کم نہیں۔ اینڈو کرائنولوجی میں ماہر ڈاکٹر کے طور پر، وہ کہتی ہیں کہ جسمانی سرگرمی نہ صرف کیلوریز جلانے کے لیے بلکہ جسم کی انسولین کی حساسیت کو بہتر بنانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ وہ جسمانی سرگرمیوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانے کے فوائد پر زور دیتی ہے۔
ڈاکٹر ہیتاشوی گونڈالیا کے مطابق، خون میں شکر کی سطح کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لیے، ذیابیطس کے مریضوں کو بنیادی طور پر دو طرح کی ورزشوں کا مجموعہ اختیار کرنا چاہیے:... ڈاکٹر ہیتاشوی گونڈالیا کے مطابق، 5 دن تک روزانہ 20-30 منٹ ورزش کریں۔ اگر آپ کے لیے جسمانی سرگرمیاں نئی ہیں تو دن میں صرف 10 منٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ شروع کریں اور ورزش کے وقت اور سطح کو آہستہ آہستہ بڑھائیں۔ آپ کے جسمانی سرگرمی کے منصوبے میں قلبی یا ایروبک ورزش (جیسے تیز چلنا، سائیکل چلانا یا تیراکی) وزن کی تربیت (ہفتے میں 3-2 بار ہلکے وزن یا مزاحمتی بینڈ کا استعمال) اور اسٹریچنگ یا لچکدار ورزشیں (جیسے یوگا یا جنرل اسٹریچنگ) شامل ہونی چاہئیں۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے، تیز چلنا شروع کرنے کا سب سے آسان اور محفوظ ترین آپشن ہے۔
ڈاکٹر ہیتاشوی گونڈالیا کے مطابق کہا جاتا ہے کہ کھانے کے بعد ورزش، خاص طور پر ناشتہ اور دوپہر کے کھانے سے خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ شوگر کی سطح عام طور پر کھانے کے بعد بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح کھانے کے بعد ورزش کرنے سے پٹھوں کو خون سے گلوکوز جذب کرنے میں مدد ملتی ہے۔ 2023 کی این سی بی آئی کی ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ کھانے کے بعد 15 منٹ کی چہل قدمی یا ہلکی ورزش خون میں شکر کی سطح کو کم کر سکتی ہے۔ کھانے سے پہلے صبح کے وقت ورزش کرنے سے وقت کے ساتھ ساتھ بلڈ شوگر کی سطح کو کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ ورزش انسولین کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرکے بلڈ شوگر کی سطح کو کم کرتی ہے۔ مزید برآں، کیا آپ کو یقین ہے کہ مخصوص اوقات میں ورزش کرنے سے صحت کے بے شمار فوائد مل سکتے ہیں؟ 2023 کی این سی بی آئی کی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ صحیح وقت پر ورزش کرنے سے دن بھر بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ دن میں بہت زیادہ یا سخت ورزش کرنے سے بلڈ شوگر کنٹرول میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ آپ روزانہ ہلکی پھلکی ورزش کر کے اپنے بلڈ شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔
دن میں بہت زیادہ یا سخت ورزش کرنے سے بلڈ شوگر کنٹرول میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ آپ روزانہ کچھ آسان مشقوں میں مشغول ہو کر اپنے بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے رفتار سے زیادہ باقاعدگی کو ترجیح دینا۔ باقاعدگی رفتار سے زیادہ اہم ہے۔ ہلکی، مسلسل ورزش آپ کے جسم کو انسولین کے لیے زیادہ جوابدہ بننے میں مدد دیتی ہے، جس سے آپ کے جسم کو گلوکوز کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بلڈ شوگر پر نظر رکھیں۔ اگر آپ دوا یا انسولین لیتے ہیں تو ورزش سے پہلے اور بعد میں اپنی شوگر لیول کو ضرور چیک کریں۔ جسمانی ورزش خون میں شکر کی سطح کو کم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ یہ کئی طریقوں سے کام کرتا ہے (انسولین کی حساسیت کو بڑھا کر اور پٹھوں کو توانائی کے لیے گلوکوز کو آکسائڈائز کرنے کی ترغیب دے کر)۔ مزید برآں، یہ تناؤ کے ہارمونز کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے، جو خون میں شکر کی سطح کو بڑھا سکتا ہے۔ اس سے بلڈ شوگر کا بہتر کنٹرول ہوتا ہے اور آپ کو دواؤں کی مقدار کو کم کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ جب آپ بھوکے ہوں تو ورزش کرنے سے گریز کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کافی مقدار میں سیال پیتے ہیں اور مناسب جوتے پہنتے ہیں۔ اگر آپ کو چکر آنا یا کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے تو فوراً ورزش کرنا بند کر دیں۔
