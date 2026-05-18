عید قربان کے پیش نظر جانوروں کی منڈیوں میں خریدار ندارد - KASHMIR SACRIFICIAL ANIMALS

عید قربان کے پیش نظر جانوروں کی منڈیوں میں خریدار ندارد (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 18, 2026 at 8:17 PM IST

 سرینگر : عید الاضحی کے پیش نظر پورے عالم میں کشمیر سمیت جگہ جگہ قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تاہم سرینگر کے عیدگاہ میں قربانی کے جانوروں کی سب سے بڑی منڈی میں خریدار انتہائی کم نظر آ رہے ہیں۔

عیدگاہ میں نہ صرف مقامی بلکہ غیر مقامی کاروباری بھی قربانی کے مختلف اقسام کے جانور فروخت کرنے کے لئے پہنچ چکے ہیں، تاہم ان کی نظریں خریدار تلاش کر رہی ہیں جو، ان کے مطابق، آٹے میں نمک کے برابر ہی ہیں۔

کشمیر کی سب سے بڑی جانوروں کی منڈی، عیدگاہ  سرینگر، میں فی الوقت مختلف نسل کے بھیڑ بکریاں برائے فروخت ہیں جوکہ 370 سے ساڑھے  4 سو روپے فی کلو حساب سے فروخت کیے جا رہے ہیں جو خریداروں کے مطابق گزشتہ برس کے مقابلے میں کافی مہنگے ہیں۔

جانور فروخت کرنے والوں نے گراں قیمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل سمیت دیگر اشیاء خاص کر ٹرانسپورٹیشن میں اضافے کی وجہ سے ریٹ گزشتہ برس کے مقابلے میں زیادہ ہے۔

