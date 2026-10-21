رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی نے کہا، کشمیریوں کو وادی کے باہر بھی مخالفت کا سامنا
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Published : October 21, 2026 at 12:12 PM IST
سرینگر، جموں و کشمیر (جاوید احمد ڈار)
نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور سرینگر سے رکنِ پارلیمان آغا روح اللہ مہدی نے الزام عائد کیا ہے کہ سال 2019 کے بعد سے کشمیریوں کو جموں و کشمیر کے اندر اور ملک کی دیگر ریاستوں میں مسلسل مخالفت اور دشمنی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے اس بدلتی ہوئی صورتحال اور کشمیری عوام کے تئیں بڑھتے ہوئے شکوک و شبہات کو ہوا دینے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی پالیسیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ سرینگر میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آغا روح اللہ مہدی نے جموں و کشمیر میں حالات معمول پر آنے کے سرکاری دعوؤں پر سنگین سوالات اٹھائے۔ انہوں نے ہریانہ کے کرنال میں کشمیری مسافروں کی بس کے ساتھ پیش آئے حالیہ واقعے، سخت ترین تصدیقی نظام (ویریفیکیشن سسٹم)، بلاوجہ گرفتاریوں اور شاہراہوں پر سفر کے دوران کشمیریوں کو درپیش سفری مشکلات کا حوالہ دیا۔
انہوں نے سوال کیا کہ اگر واقعی حالات معمول پر آ چکے ہیں، تو کشمیری مسافروں کی بسوں پر حملے کیوں ہو رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ رکنِ پارلیمان نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو ان ہی کے علاقوں میں مشکوک بنا دیا گیا ہے، جس کی واضح مثال موجودہ کڑا تصدیقی نظام ہے۔ انہوں نے ان قیدیوں کے معاملے پر بھی بات کی جنہیں ان کے بقول مقدمہ چلائے بغیر محض شبہات کی بنیاد پر حراست میں رکھا گیا ہے۔ شاہراہوں کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ جنوبی کشمیر سے سرینگر آنے والے مقامی شہریوں کو ایک ناموافق ماحول کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے مطابق، 2019 کے فیصلوں کے بعد سے جموں و کشمیر اور مرکز کے مابین تعلقات معمول پر نہیں آ سکے ہیں۔ وادی میں طلبہ اور میڈیکل انٹرنز کے حالیہ احتجاجی مظاہروں پر تبصرہ کرتے ہوئے آغا روح اللہ نے انہیں جمہوری جگہ دوبارہ حاصل کرنے کی ایک حقیقی کوشش قرار دیا اور کہا کہ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جمہوریت دوبارہ سانس لے رہی ہے۔
انہوں نے آرٹیکل 370 کی منسوخی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ محض اس فیصلے کو غلط تسلیم کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کی بحالی کے لیے سیاسی جماعتوں کی طرف سے ٹھوس اقدامات بھی ضروری ہیں۔ انہوں نے ریاستی درجے (اسٹیٹ ہڈ) کی بحالی پر ضرورت سے زیادہ توجہ دینے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کو وسیع تر آئینی اور سیاسی مسائل کے حل کا متبادل نہیں بننا چاہیے۔ پریس کانفرنس کے اختتام پر انہوں نے بجلی، روزگار، ریزرویشن اور ملازمتوں کے تحفظ جیسے عوامی مسائل پر حکومتی کارکردگی پر شدید عدم اطمینان کا اظہار کیا۔
سرینگر، جموں و کشمیر (جاوید احمد ڈار)
نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور سرینگر سے رکنِ پارلیمان آغا روح اللہ مہدی نے الزام عائد کیا ہے کہ سال 2019 کے بعد سے کشمیریوں کو جموں و کشمیر کے اندر اور ملک کی دیگر ریاستوں میں مسلسل مخالفت اور دشمنی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے اس بدلتی ہوئی صورتحال اور کشمیری عوام کے تئیں بڑھتے ہوئے شکوک و شبہات کو ہوا دینے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی پالیسیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ سرینگر میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آغا روح اللہ مہدی نے جموں و کشمیر میں حالات معمول پر آنے کے سرکاری دعوؤں پر سنگین سوالات اٹھائے۔ انہوں نے ہریانہ کے کرنال میں کشمیری مسافروں کی بس کے ساتھ پیش آئے حالیہ واقعے، سخت ترین تصدیقی نظام (ویریفیکیشن سسٹم)، بلاوجہ گرفتاریوں اور شاہراہوں پر سفر کے دوران کشمیریوں کو درپیش سفری مشکلات کا حوالہ دیا۔
انہوں نے سوال کیا کہ اگر واقعی حالات معمول پر آ چکے ہیں، تو کشمیری مسافروں کی بسوں پر حملے کیوں ہو رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ رکنِ پارلیمان نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو ان ہی کے علاقوں میں مشکوک بنا دیا گیا ہے، جس کی واضح مثال موجودہ کڑا تصدیقی نظام ہے۔ انہوں نے ان قیدیوں کے معاملے پر بھی بات کی جنہیں ان کے بقول مقدمہ چلائے بغیر محض شبہات کی بنیاد پر حراست میں رکھا گیا ہے۔ شاہراہوں کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ جنوبی کشمیر سے سرینگر آنے والے مقامی شہریوں کو ایک ناموافق ماحول کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے مطابق، 2019 کے فیصلوں کے بعد سے جموں و کشمیر اور مرکز کے مابین تعلقات معمول پر نہیں آ سکے ہیں۔ وادی میں طلبہ اور میڈیکل انٹرنز کے حالیہ احتجاجی مظاہروں پر تبصرہ کرتے ہوئے آغا روح اللہ نے انہیں جمہوری جگہ دوبارہ حاصل کرنے کی ایک حقیقی کوشش قرار دیا اور کہا کہ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جمہوریت دوبارہ سانس لے رہی ہے۔
انہوں نے آرٹیکل 370 کی منسوخی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ محض اس فیصلے کو غلط تسلیم کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کی بحالی کے لیے سیاسی جماعتوں کی طرف سے ٹھوس اقدامات بھی ضروری ہیں۔ انہوں نے ریاستی درجے (اسٹیٹ ہڈ) کی بحالی پر ضرورت سے زیادہ توجہ دینے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کو وسیع تر آئینی اور سیاسی مسائل کے حل کا متبادل نہیں بننا چاہیے۔ پریس کانفرنس کے اختتام پر انہوں نے بجلی، روزگار، ریزرویشن اور ملازمتوں کے تحفظ جیسے عوامی مسائل پر حکومتی کارکردگی پر شدید عدم اطمینان کا اظہار کیا۔