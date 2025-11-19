ETV Bharat / Videos

بال ساہتیہ پرسکار 2025 یافتہ کشمیری مصنف اظہار مبشر کے ساتھ خصوصی ملاقات

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 19, 2025 at 8:43 PM IST

اننت ناگ: جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع سے تعلق رکھنے والا کشمیری مصنف اظہار مبشر، جن کا اصل نام مبشر احمد شاہ ہے، ایک معروف شاعر اور مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں کے ادب کے نمایاں تخلیق کار کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں۔ بچوں کے ادب کے تئیں ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں انہیں حال ہی میں ’’ساہتیہ اکیڈمی بال پرسکار‘‘ سے نوازا گیا۔  

اُن کی کتاب ’’شُری تہء چُری گیوش‘‘ میں 13 مختصر کہانیاں شامل ہیں جن کے متعدد زبانوں میں تراجم بھی کیے جائیں گے۔ مبشر نے اپنا ایوارڈ ’’بچوں کے نام‘‘ منسوب کیا۔  

پیشے سے ٹیچر، مبشر، دو دہائیوں سے کشمیر کی معروف ادبی تنظیم ’’مراز ادبی سنگم‘‘ کے جنرل سیکریٹری ہیں اور کشمیری ادب اور بچوں کی تخلیقی تربیت کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہے ہیں۔

