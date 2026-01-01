ETV Bharat / Videos

کشمیری شال فروشوں پر حملہ کو فاروق عبداللہ نے ہٹلر نظریہ سے جوڑا

فاروق عبداللہ (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 1, 2026 at 7:15 PM IST

1 Min Read
سرینگر (جاوید ڈار) : جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے شمالی ہند کی بعض ریاستوں میں کشمیری شال فروشوں کو عتاب کا نشانہ بنائے جانے کو بدقسمتی سے تعبیر کرتے ہوئے اس طرح کی سوچ کو ’کٹر پنتی‘ قرار دیا اور ماضی کے ہٹلر دور کے ساتھ بھی موازنہ کیا۔

انہوں نے سرینگر میں پریس نمائندوں کے ساتھ گفتگو میں کشمیر کے شال فروشوں اور مزدوروں کی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ’’پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن لوگوں کو نفرت اور انتہاپسندی کی سوچ سے بچنا چاہیے۔‘‘

انہوں نے خبردار کیا کہ ’’کچھ لوگ اپنے مفاد کے لیے خطرناک نظریات پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ایسے نظریات ہمیشہ نہیں چلتے اور آخرکار ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہٹلر اور نازی سوچ کا خاتمہ ہوا۔‘‘

