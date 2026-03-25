علیحدگی پسند لیڈروں کو جیل میں ہی بند رکھا جائے: بی جے پی لیڈر صوفی یوسف - BJP LEADER ON ASIYA ANDRABI
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 25, 2026 at 4:29 PM IST
شوپیاں: بی جے پی یونٹ شوپیاں کی جانب سے "پنڈت دین دیال اُپادھیائے" پر مبنی تین روزہ پارٹی تربیتی پروگرام کے دوسرے دن بھی ایک نشست منعقد ہوئی جس میں پارٹی کے سینئر رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
پارٹی کے سینئر لیڈر صوفی یوسف نے اس موقع پر کشمیر کی خاتون علیحدگی پسند لیڈر آسیہ اندرابی کو عمر قید کی سزا سنائے جانے کے حوالہ سے کہا کہ یہ کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں پارٹی کا کوئی بھی کردار نہیں، تاہم انہوں نے جیلوں میں بند دیگر علیحدگی پسند لیڈران کو قید میں رکھے جانے کی سفارش کی۔
صوفی نے علیحدگی پسند جماعتوں کے ساتھ ساتھ مقامی سیاسی جماعتوں کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا: "ان جماعتوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج کشمیر کے چالیس ہزار افراد قبروں میں ہیں۔"
