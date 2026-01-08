کشمیری نوجوان سائنسدان جس نے خلا کے سیاہ رازوں میں اپنا نام روشن کیا - KASHMIRI SCIENTIST
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 8, 2026 at 5:18 PM IST
بارہمولہ : شمالی کشمیر کے سوپور سے تعلق رکھنے والے نوجوان سائنسدان مناف الرقیب نے ’’بلیک ہولز‘‘ (Black Holes) اور کاسمولوجی (Cosmology) پر اپنی تحقیق سے عالمی سطح پر سائنسی حلقوں میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔
ایرو اسپیس انجینئرنگ میں بی ٹیک کے بعد مناف الرقیب نے ایک سال تک تحقیقی مقالہ تحریر کیا جو حال ہی میں انٹرنیشنل جرنل آف سائنس اینڈ ریسرچ (IJSR) میں شائع ہوا ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران مناف نے اپنے بچپن، تعلیمی سفر اور جریدے میں ان کی تحقیق کی اشاعت پر تفصیلاً گفتگو کی۔ عالمی جریدے میں ان کی تحقیق کی اشاعت کے بعد انہیں مختلف ممالک میں کانفرنسز، سائنسی نشستوں میں شرکت کی دعوت بھی وصول ہو رہی ہے۔ 16 اپریل کو فرانس کے بعد وہ رواں برس ہی ہالینڈ میں بھی ایک عالمی معیار ک یکانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔
بارہمولہ : شمالی کشمیر کے سوپور سے تعلق رکھنے والے نوجوان سائنسدان مناف الرقیب نے ’’بلیک ہولز‘‘ (Black Holes) اور کاسمولوجی (Cosmology) پر اپنی تحقیق سے عالمی سطح پر سائنسی حلقوں میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔
ایرو اسپیس انجینئرنگ میں بی ٹیک کے بعد مناف الرقیب نے ایک سال تک تحقیقی مقالہ تحریر کیا جو حال ہی میں انٹرنیشنل جرنل آف سائنس اینڈ ریسرچ (IJSR) میں شائع ہوا ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران مناف نے اپنے بچپن، تعلیمی سفر اور جریدے میں ان کی تحقیق کی اشاعت پر تفصیلاً گفتگو کی۔ عالمی جریدے میں ان کی تحقیق کی اشاعت کے بعد انہیں مختلف ممالک میں کانفرنسز، سائنسی نشستوں میں شرکت کی دعوت بھی وصول ہو رہی ہے۔ 16 اپریل کو فرانس کے بعد وہ رواں برس ہی ہالینڈ میں بھی ایک عالمی معیار ک یکانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔