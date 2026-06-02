کشمیر کے حجاج کرام، حج کمیٹی کے انتظامات سے ناخوش - KASHMIRI HAJIS RETURN
Published : June 2, 2026 at 6:00 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): جموں کشمیر کے 144 حجاج کرام پر مشتمل پہلا قافلہ خصوصی پرواز کے ذریعے منگل کی دوپہر سرینگر ائرپورٹ پہنچا، جہاں جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سمیت دیگر اعلیٰ افسران نے حاجی الحرمین کا پرتپاک استقبال کیا۔
حجاج کرام نے جہاں سعودی حکومت کی جانب سے کیے گئے انتظامات کی ستائش کی وہیں جموں و کشمیر حج کمیٹی، قومی حج کمیٹی کے انتظامات کے وعدوں کو کھوکھلا قرار دیا۔ بعض حجاج کرام نے حج کمیٹی کی جانب سے کیے گئے سبھی وعدوں کو کاغذوں کی حد تک ہی محدود قرار دیا۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے جنوبی کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک حاجی نے کہا: "مکہ مکرمہ میں ہوٹلوں میں انتظامات ناقص تھے، خستہ حال ہوٹلز میں رہائش دی گئی۔ حج کمیٹی نے جو بھی اعلان یا وعدہ کیا وہ وفا نہیں کیا گیا۔"
حاجیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ حج کمیٹی کے نمائندوں کی جانب سے انہیں حرمین شریفین میں کسی قسم کی رہنمائی نہیں دی گئی حتیٰ کہ اسمارٹ واچ بھی بے کار ثابت ہوئی اس کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ "اسمارٹ واچ کا نہ کوئی فائدہ ہوا اور نہ ہی اس کے استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔" بعض حجاج کرام نے بہتر انتظامات پر حج کمیٹی کی ستائش کی تاہم ہوائی جہاز میں سامان اٹھانے کی کمی کرنے اور سامان جنوبی ہند سے کشمیر تک سامان بذریعہ سڑک بھیجے جانے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔
