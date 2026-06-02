ETV Bharat / Videos

کشمیر کے حجاج کرام، حج کمیٹی کے انتظامات سے ناخوش - KASHMIRI HAJIS RETURN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
کشمیر کے حجاج کرام، حج کمیٹی کے انتظامات سے ناخوش (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 2, 2026 at 6:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر (پرویز الدین): جموں کشمیر کے 144 حجاج کرام پر مشتمل پہلا قافلہ خصوصی پرواز  کے ذریعے منگل کی دوپہر سرینگر ائرپورٹ پہنچا، جہاں  جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سمیت دیگر اعلیٰ افسران نے حاجی الحرمین کا پرتپاک استقبال کیا۔

حجاج کرام نے جہاں سعودی حکومت کی جانب سے کیے گئے انتظامات کی ستائش کی وہیں جموں و کشمیر حج کمیٹی، قومی حج کمیٹی کے انتظامات کے وعدوں کو کھوکھلا قرار دیا۔ بعض حجاج کرام نے حج کمیٹی کی جانب سے کیے گئے سبھی وعدوں کو کاغذوں کی حد تک ہی محدود قرار دیا۔

ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے جنوبی کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک حاجی نے کہا: "مکہ مکرمہ میں ہوٹلوں میں انتظامات ناقص تھے، خستہ حال ہوٹلز میں رہائش دی گئی۔ حج کمیٹی نے جو بھی اعلان یا وعدہ کیا وہ وفا نہیں کیا گیا۔"

حاجیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ حج کمیٹی کے نمائندوں کی جانب سے انہیں حرمین شریفین میں کسی قسم کی رہنمائی نہیں دی گئی حتیٰ کہ اسمارٹ واچ بھی بے کار ثابت ہوئی اس کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ "اسمارٹ واچ کا نہ کوئی فائدہ ہوا اور نہ ہی اس کے استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔" بعض حجاج کرام نے بہتر انتظامات پر حج کمیٹی کی ستائش کی تاہم ہوائی جہاز میں سامان اٹھانے کی کمی کرنے اور سامان جنوبی ہند سے کشمیر تک سامان بذریعہ سڑک بھیجے جانے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔

سرینگر (پرویز الدین): جموں کشمیر کے 144 حجاج کرام پر مشتمل پہلا قافلہ خصوصی پرواز  کے ذریعے منگل کی دوپہر سرینگر ائرپورٹ پہنچا، جہاں  جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سمیت دیگر اعلیٰ افسران نے حاجی الحرمین کا پرتپاک استقبال کیا۔

حجاج کرام نے جہاں سعودی حکومت کی جانب سے کیے گئے انتظامات کی ستائش کی وہیں جموں و کشمیر حج کمیٹی، قومی حج کمیٹی کے انتظامات کے وعدوں کو کھوکھلا قرار دیا۔ بعض حجاج کرام نے حج کمیٹی کی جانب سے کیے گئے سبھی وعدوں کو کاغذوں کی حد تک ہی محدود قرار دیا۔

ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے جنوبی کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک حاجی نے کہا: "مکہ مکرمہ میں ہوٹلوں میں انتظامات ناقص تھے، خستہ حال ہوٹلز میں رہائش دی گئی۔ حج کمیٹی نے جو بھی اعلان یا وعدہ کیا وہ وفا نہیں کیا گیا۔"

حاجیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ حج کمیٹی کے نمائندوں کی جانب سے انہیں حرمین شریفین میں کسی قسم کی رہنمائی نہیں دی گئی حتیٰ کہ اسمارٹ واچ بھی بے کار ثابت ہوئی اس کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ "اسمارٹ واچ کا نہ کوئی فائدہ ہوا اور نہ ہی اس کے استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔" بعض حجاج کرام نے بہتر انتظامات پر حج کمیٹی کی ستائش کی تاہم ہوائی جہاز میں سامان اٹھانے کی کمی کرنے اور سامان جنوبی ہند سے کشمیر تک سامان بذریعہ سڑک بھیجے جانے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔

For All Latest Updates

TAGGED:

KASHMIR HAJ PILGRIMS
KASHMIRI PILGRIMS UNHAPPY
JAMMU KASHMIR HAJJ COMMITTEE
SRINAGAR AIRPORT
KASHMIRI HAJIS RETURN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

Urdu -one of the exclusive segments of ETV Bharat- caters to Urdu speaking people across the nation and beyond. The portal makes sure it uses the entire network to bring the best of the stories for its audience. Apart from the network stories shared by other state portals, Urdu has its own reporters and stringers in places where there is a sizeable Urdu population and they bring specials and exclusive stories for the Urdu audience....view details

اسی موضوع پر

مہنگائی کے خلاف کانگریس کا جموں بھر میں احتجاج

مہنگائی کے خلاف کانگریس کا جموں بھر میں احتجاج

June 2, 2026 at 5:13 PM IST
پہلگام میں غرقاب شہری کی بازیابی کی کوششوں میں 'سست روی' کا الزام

پہلگام میں غرقاب شہری کی بازیابی کی کوششوں میں 'سست روی' کا الزام

June 1, 2026 at 6:07 PM IST
منشیات مخالف مہم کے تحت کولگام میں 'مہا پدیاترا' کا اہتمام

منشیات مخالف مہم کے تحت کولگام میں 'مہا پدیاترا' کا اہتمام

June 1, 2026 at 2:13 PM IST
ترال کے بازاروں میں عید سے قبل رونق غائب

ترال کے بازاروں میں عید سے قبل رونق غائب

May 26, 2026 at 5:31 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.