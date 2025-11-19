ETV Bharat / Videos

دہلی دھماکے میں جاں بحق کشمیری نوجوان سپرد لحد - KASHMIRI LABOURER KILLED IN DELHI

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 19, 2025 at 3:49 PM IST

1 Min Read
گاندربل : لال قلعے میں 10 نومبر کو ہوئے بم دھماکے میں جہاں درجن سے زائد افراد کئی زخمی ہوئے تھے وہیں ہلاک ہونے والوں میں وسطی کشمیر کے کنگن علاقے کا رہنے والا بلال احمد نامی ایک مزدور بھی شامل تھا۔ بلال احمد سنگو کی جسد خاکی بدھ کو کشمیر پہنچائی گئی اور آبائی علاقہ بابا نگری، کنگن میں آخری رسومات انجام دی گئیں۔

بلال احمد گزشہ کئی برسوں سے دہلی میں ریڑھی کھینچ کر اپنے اور اہل خانہ کے لیے دو وقت کی روٹی جٹا رہے تھے۔ اس حادثے میں ہوئی بلال احمد کی اچانک موت نے مقامی آبادی کو غم کے سمندر میں ڈبو دیا ہے۔

مقامی باشندوں نے حکام سے بلال احمد کے لواحقین کی بازآبادکاری کا مطالبہ کیا ہے۔ وہیں مقامی ایم ایل اے، میاں مہر علی، جو نماز جنازہ میں شریک تھے - نے انتظامیہ کی جانب سے مکمل تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کی۔

DELHI BLAST KASHMIRI VICTIM
RED FORT BLAST
KASHMIRI YOUTH KILLED IN DELHI
KASHMIR
KASHMIRI LABOURER KILLED IN DELHI

ETV Bharat Urdu Team

