پلوامہ میں زیر تعمیر 'انڈر پاس' سے آبپاشی نظام متاثر، کسانوں نے کیا تعمیر جلد مکمل کرنے کا مطالبہ - KASHMIR UNDERPASS CONSTRUCTION
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 12, 2026 at 5:03 PM IST
پلوامہ : ضلع پلوامہ کے ٹہاب علاقے میں آبپاشی نہر پر زیر تعمیر "انڈر پاس" کسانوں کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ہے، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب زرعی سرگرمیاں خاص کر سینچائی اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔
مقامی کسانوں نے متعلقہ اداروں سے 'انڈر پاس' کے منصوبے کو جل مکمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ان کے باغات کے لیے نہر کا پانی قابل رسائی ہو سکے۔ انہوں نے حکومت سے آبپاشی کے متبادل نظام کا بھی مطالبہ کیا ہے۔
لوگوں نے بتایا کہ ضلع میں بہتر رابطہ سہولیات فراہم کیے جانے کی غرض سے حکومت نے آبپاشی کی نہر پر ایک انڈر پاس کی تعمیر شروع کی تاہم انہوں نے دعویٰ کیا کہ تعمیراتی کام کی انتہائی سست رفتار ہے اور اس کی وجہ سے نہر بند پڑی ہے، جس سے ان کے علاقے کی زرعی اور باغبانی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔
