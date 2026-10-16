خاتون افسر کے ساتھ راجیو رنجن کی 'بدزبانی' پر کشمیری ملازمین تنظیم برہم، کارروائی کا مطالبہ
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Published : October 16, 2026 at 7:44 PM IST
سرینگر (میر فرحت) : ایمپلائز جوائنٹ ایکشن کمیٹی (ای جے اے سی) کے عہدیداروں نے کشمیری خاتون JKASافسرکے ساتھ سینئر آئی اے ایس افسر کمار رنجن راجیو کی جانب سے 'بدزبانی' کے معاملے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس معاملے میں حکومت خاص کر ایل جی منوج سنہا سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے افسر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
ای جے اے سی (EJAC)کی صوبائی صدر برجیس خان نے اس طرح کی "توہین آمیز زبان" کو کسی بھی صورت میں نا قابل قبول قرار دیتے ہوئے سرینگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران کہا: "ایک خاتون ہونے کے ناطے میں اس دفتری ماحول اور کام کے کلچر میں خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتی۔ ہم ایسے دفتری ماحول میں کام نہیں کرنا چاہیں گے جہاں ہمیں گالی گلوچ اور بدزبانی کا سامنا کرنا پڑے۔"
ای جے اے سی کے صدر وجاہت درانی نے بھی آئی اے ایس افسر کے سلوک کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر سے مطالبہ کیا کہ وہ متعلقہ افسر کے خلاف کارروائی کریں۔
سرینگر (میر فرحت) : ایمپلائز جوائنٹ ایکشن کمیٹی (ای جے اے سی) کے عہدیداروں نے کشمیری خاتون JKASافسرکے ساتھ سینئر آئی اے ایس افسر کمار رنجن راجیو کی جانب سے 'بدزبانی' کے معاملے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس معاملے میں حکومت خاص کر ایل جی منوج سنہا سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے افسر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
ای جے اے سی (EJAC)کی صوبائی صدر برجیس خان نے اس طرح کی "توہین آمیز زبان" کو کسی بھی صورت میں نا قابل قبول قرار دیتے ہوئے سرینگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران کہا: "ایک خاتون ہونے کے ناطے میں اس دفتری ماحول اور کام کے کلچر میں خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتی۔ ہم ایسے دفتری ماحول میں کام نہیں کرنا چاہیں گے جہاں ہمیں گالی گلوچ اور بدزبانی کا سامنا کرنا پڑے۔"
ای جے اے سی کے صدر وجاہت درانی نے بھی آئی اے ایس افسر کے سلوک کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر سے مطالبہ کیا کہ وہ متعلقہ افسر کے خلاف کارروائی کریں۔