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فلم فیسٹیول میں کشمیری فنکار اور سیاحتی شعبہ نظرانداز،  نمائندگی نہ ملنے پر ناراض

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فلم فیسٹیول میں کشمیری فنکار اور سیاحتی شعبہ نظرانداز،  نمائندگی نہ ملنے پر ناراض (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 8, 2026 at 6:40 PM IST

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سرینگر : مقامی فلم سازوں، فنکاروں کے ساتھ ساتھ کشمیر کا سیاحتی شعبہ بھی سرینگر میں جاری بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں ’’نظرانداز‘‘ کیے جانے پر ناراض ہیں۔ 

نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے اشتراک سے یہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول گزشتہ روز شروع ہوا جو جمعرات تک جاری رہےگا۔ شیرِ کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر (SKICC)، سرینگر میں  معنقد کیے جا رہے اس فلم فیسٹیول میں بالی ووڈ کے معروف اداکاروں اور ہدایت کاروں کے ساتھ ساتھ فلمی دنیا سے وابستہ عالمی شخصیات کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ تاہم مقامی فنکاروں کا دعویٰ ہے کہ مقامی ٹیلنٹ کو مدعو نہ کیے جانے سے فنکاروں کے عزت نفس کو زک پہنچا ہے۔

ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن آف کشمیر کے صدر فاروق کٹھو، ماضی میں چھ فلم فیسٹیول منعقد کرچکے کشمیر کے معروف فنکار و ہدایتکار مشتاق علی، کشمیر کے معروف گلوکار وحید جیلانی  اور  جموں و کشمیر ہوٹیلرز کلب، گلمرگ کے صدر عاقب چایا جیسی شخصیات نے جہاں اس فلم فیسٹیول کا خیر مقدم کیا ہے وہیں انہوں نے حکومت کی تنقید کرتے ہوئے کہا: "مقامی فنکاروں اور اسٹیک ہولڈرز کو نظرانداز کیا گیا اور انہیں مناسب انداز میں مدعو نہیں کیا گیا۔"

سرینگر : مقامی فلم سازوں، فنکاروں کے ساتھ ساتھ کشمیر کا سیاحتی شعبہ بھی سرینگر میں جاری بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں ’’نظرانداز‘‘ کیے جانے پر ناراض ہیں۔ 

نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے اشتراک سے یہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول گزشتہ روز شروع ہوا جو جمعرات تک جاری رہےگا۔ شیرِ کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر (SKICC)، سرینگر میں  معنقد کیے جا رہے اس فلم فیسٹیول میں بالی ووڈ کے معروف اداکاروں اور ہدایت کاروں کے ساتھ ساتھ فلمی دنیا سے وابستہ عالمی شخصیات کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ تاہم مقامی فنکاروں کا دعویٰ ہے کہ مقامی ٹیلنٹ کو مدعو نہ کیے جانے سے فنکاروں کے عزت نفس کو زک پہنچا ہے۔

ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن آف کشمیر کے صدر فاروق کٹھو، ماضی میں چھ فلم فیسٹیول منعقد کرچکے کشمیر کے معروف فنکار و ہدایتکار مشتاق علی، کشمیر کے معروف گلوکار وحید جیلانی  اور  جموں و کشمیر ہوٹیلرز کلب، گلمرگ کے صدر عاقب چایا جیسی شخصیات نے جہاں اس فلم فیسٹیول کا خیر مقدم کیا ہے وہیں انہوں نے حکومت کی تنقید کرتے ہوئے کہا: "مقامی فنکاروں اور اسٹیک ہولڈرز کو نظرانداز کیا گیا اور انہیں مناسب انداز میں مدعو نہیں کیا گیا۔"

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TAGGED:

KASHMIR NEWS
KASHMIR ARTISTS ON FILM FESTIVAL
KASHMIR FILM FESTIVAL
کشمیر فلم فیسٹیول
KASHMIR INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

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