معروف کشمیری دستکار قالین بافی میں قومی ایوارڈ کے لیے نامزد - KASHMIRI ARTISAN NATIONAL AWARD
Published : December 1, 2025 at 4:48 PM IST
سرینگر: کشمیر کے معروف دستکار ستر سالہ منظور احمد خان کو قالین بافی میں قومی یو ٹی سطح کے اعزاز سے نوازے جانے کے بعد اب قومی سطح کے ایوارڈ سے بھی نوازا جائے گا۔
سرینگر کے اندورن کاٹھی دروازہ، رعناواری کے رہنے 68 سالہ منظور احمد خان کو قالین بافی میں بہترین کام کے لیے سال 2025 کے قومی ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ منظور کو یہ ایوارڈ رواں ماہ 9 دسمبر کو ’’وگیان بھون‘‘ نئی دلی میں دیا جائے گا۔
قبل ازیں، کشمیر کے ماہر قالین دستکاروں میں شمار ہونے والے منظور کو اپنے ہنر میں نمایاں کارکردگی کے عوض سال 2024 کے یو ٹی ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔
