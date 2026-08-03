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کشمیری سیب کی جموں مندیوں میں آمد کا سلسلہ شروع - سرینگر جموں قومی شاہراہ

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کشمیری سیب کی جموں مندیوں میں آمد کا سلسلہ شروع (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 3, 2026 at 3:30 PM IST

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جموں (محمد اشرف گنائی) : سرینگر جموں قومی شاہراہ (NH-44) پر بندشوں کے سبب سیب سے وابستہ کسانوں اور تاجرین کی شکایات کے بعد سیب سے لدے ٹرکوں کو ہائی وے پر ہر دوسرے دن چلنے کی اجازت ملنے کے بعد بالآخر جموں کی مختلف منڈیوں میں کشمیری فروٹ خاص کر سیب پہنچنا شروع ہو چیا ہے۔

جموں خطے کی سب سے بڑی فروٹ منڈی، نروال میں کشمیری سیب سے لدے ٹرک پہنچنے پر تاجرین کے ساتھ ساتھ کسانوں نے بھی راحت کی سانس لی۔ گرچہ امسال موسمیاتی وجوہات کی بنا پر کشمیر میں سیب کی پیداوار میں کمی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے تاہم اس رواں برس سیب کی بہتر قیمت ملنے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔

نروال فروٹ منڈی کے تاجروں کا کہنا ہے کہ کشمیر سے آئے ایک نمبر مال کی مارکیٹ میں بہتر مانگ ہوتی ہے جبکہ اس کی قیمت بھی نمایاں ہوتی ہے۔

جموں (محمد اشرف گنائی) : سرینگر جموں قومی شاہراہ (NH-44) پر بندشوں کے سبب سیب سے وابستہ کسانوں اور تاجرین کی شکایات کے بعد سیب سے لدے ٹرکوں کو ہائی وے پر ہر دوسرے دن چلنے کی اجازت ملنے کے بعد بالآخر جموں کی مختلف منڈیوں میں کشمیری فروٹ خاص کر سیب پہنچنا شروع ہو چیا ہے۔

جموں خطے کی سب سے بڑی فروٹ منڈی، نروال میں کشمیری سیب سے لدے ٹرک پہنچنے پر تاجرین کے ساتھ ساتھ کسانوں نے بھی راحت کی سانس لی۔ گرچہ امسال موسمیاتی وجوہات کی بنا پر کشمیر میں سیب کی پیداوار میں کمی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے تاہم اس رواں برس سیب کی بہتر قیمت ملنے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔

نروال فروٹ منڈی کے تاجروں کا کہنا ہے کہ کشمیر سے آئے ایک نمبر مال کی مارکیٹ میں بہتر مانگ ہوتی ہے جبکہ اس کی قیمت بھی نمایاں ہوتی ہے۔

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TAGGED:

FRUIT MANDI JAMMU
KASHMIR HORTICULTURE
کشمیری سیب
سرینگر جموں قومی شاہراہ
KASHMIRI APPLE

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