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کشمیر کبھی ایشیا کا عظیم علمی مرکز تھا: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا - LIEUTENANT GOVERNOR MANOJ SINHA

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کشمیر کبھی ایشیا کا عظیم علمی مرکز تھا: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : June 20, 2026 at 4:16 PM IST

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سرینگر: سرینگر میں نالندہ ڈائیلاگ-2026 کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ کشمیر کبھی ایشیا کے بڑے علمی مراکز میں شامل تھا، جہاں دور دراز علاقوں سے علماء سنسکرت اور دیگر علوم حاصل کرنے آتے تھے۔ 

منوج سنہا نے کہا کہ "کشمیر اور نالندہ کے درمیان گہرا تہذیبی اور تاریخی رشتہ رہا ہے اور دونوں نے عالمی فکری و ثقافتی روایات کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔"

سنہا نے شاردہ پیٹھ کی علمی اہمیت، ہندوستانی علوم کے عرب دنیا اور یورپ تک پہنچنے، اور نوجوانوں کے ذریعے علمی و ثقافتی ورثے کے فروغ کی ضرورت پر بھی زور دیا۔

سرینگر: سرینگر میں نالندہ ڈائیلاگ-2026 کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ کشمیر کبھی ایشیا کے بڑے علمی مراکز میں شامل تھا، جہاں دور دراز علاقوں سے علماء سنسکرت اور دیگر علوم حاصل کرنے آتے تھے۔ 

منوج سنہا نے کہا کہ "کشمیر اور نالندہ کے درمیان گہرا تہذیبی اور تاریخی رشتہ رہا ہے اور دونوں نے عالمی فکری و ثقافتی روایات کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔"

سنہا نے شاردہ پیٹھ کی علمی اہمیت، ہندوستانی علوم کے عرب دنیا اور یورپ تک پہنچنے، اور نوجوانوں کے ذریعے علمی و ثقافتی ورثے کے فروغ کی ضرورت پر بھی زور دیا۔

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TAGGED:

MANOJ SINHA
JAMMU KASHMIR
KASHMIR INTELLECTUAL HUB
جموں کشمیر
LIEUTENANT GOVERNOR MANOJ SINHA

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ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Jammu and Kashmir is a key region. The erstwhile state has been bifurcated into two union territories—Jammu and Kashmir and Ladakh. ETV Bharat has a dedicated team of reporters to bring in the happenings and incidents from across the region. With its presence, in most cases, ETV Bharat is the first to break any important story....view details

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