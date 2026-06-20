کشمیر کبھی ایشیا کا عظیم علمی مرکز تھا: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا - LIEUTENANT GOVERNOR MANOJ SINHA
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 20, 2026 at 4:16 PM IST
سرینگر: سرینگر میں نالندہ ڈائیلاگ-2026 کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ کشمیر کبھی ایشیا کے بڑے علمی مراکز میں شامل تھا، جہاں دور دراز علاقوں سے علماء سنسکرت اور دیگر علوم حاصل کرنے آتے تھے۔
منوج سنہا نے کہا کہ "کشمیر اور نالندہ کے درمیان گہرا تہذیبی اور تاریخی رشتہ رہا ہے اور دونوں نے عالمی فکری و ثقافتی روایات کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔"
سنہا نے شاردہ پیٹھ کی علمی اہمیت، ہندوستانی علوم کے عرب دنیا اور یورپ تک پہنچنے، اور نوجوانوں کے ذریعے علمی و ثقافتی ورثے کے فروغ کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
سرینگر: سرینگر میں نالندہ ڈائیلاگ-2026 کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ کشمیر کبھی ایشیا کے بڑے علمی مراکز میں شامل تھا، جہاں دور دراز علاقوں سے علماء سنسکرت اور دیگر علوم حاصل کرنے آتے تھے۔
منوج سنہا نے کہا کہ "کشمیر اور نالندہ کے درمیان گہرا تہذیبی اور تاریخی رشتہ رہا ہے اور دونوں نے عالمی فکری و ثقافتی روایات کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔"
سنہا نے شاردہ پیٹھ کی علمی اہمیت، ہندوستانی علوم کے عرب دنیا اور یورپ تک پہنچنے، اور نوجوانوں کے ذریعے علمی و ثقافتی ورثے کے فروغ کی ضرورت پر بھی زور دیا۔