پچاس ہزار فارسی مخطوطات کی ڈیجیٹائزیشن شروع - KASHMIR PERSIAN MANUSCRIPTS

پچاس ہزار فارسی مخطوطات کی ڈیجیٹائزیشن شروع (Special Arrangement)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 17, 2026 at 8:31 PM IST

سرینگر: جموں و کشمیر میں فارسی مخطوطات کے تحفظ کے لیے ایک اہم اقدام شروع کیا گیا ہے۔ کشمیر یونیورسٹی نے تقریباً 50 ہزار نایاب فارسی مخطوطات کی فہرست سازی اور ڈیجیٹائزیشن کے کام کا آغاز کیا ہے۔ یہ عمل  وزیر اعظم نریندر مودی کے قومی پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ 

اس منصوبے کا مقصد قدیم اور نازک تاریخی ریکارڈ کو محفوظ بنانا اور محققین کے لیے ان تک رسائی کو آسان بنانا ہے۔ یہ قدم خطے اور فارسی زبان و ادب کے درمیان مشترکہ علمی و ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنے اور آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔

اسی موضوع پر

ای ٹی وی بھارت

کمر، گھٹنوں کے درد اور سوجن پر ماہر آرتھوپیڈیک ڈاکٹر سُوجائے بھٹاچاریہ کے ساتھ خصوصی گفتگو

April 17, 2026 at 3:21 PM IST
بجبہاڑہ میں منشیات فروشوں سے منسلک چار رہائشی مکانات قرق

April 16, 2026 at 7:50 PM IST
منشیات صرف ذاتی نہیں بلکہ سماجی خطرہ ہے: منوج سنہا

April 16, 2026 at 4:27 PM IST
Amarnath yatra 2026 registration to start Urdu News

امرناتھ یاترا 2026 کے لیے رجسٹریشن کا ہوا آغاز

April 16, 2026 at 12:33 PM IST

