پچاس ہزار فارسی مخطوطات کی ڈیجیٹائزیشن شروع - KASHMIR PERSIAN MANUSCRIPTS
Published : April 17, 2026 at 8:31 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں فارسی مخطوطات کے تحفظ کے لیے ایک اہم اقدام شروع کیا گیا ہے۔ کشمیر یونیورسٹی نے تقریباً 50 ہزار نایاب فارسی مخطوطات کی فہرست سازی اور ڈیجیٹائزیشن کے کام کا آغاز کیا ہے۔ یہ عمل وزیر اعظم نریندر مودی کے قومی پروگرام کا ایک حصہ ہے۔
اس منصوبے کا مقصد قدیم اور نازک تاریخی ریکارڈ کو محفوظ بنانا اور محققین کے لیے ان تک رسائی کو آسان بنانا ہے۔ یہ قدم خطے اور فارسی زبان و ادب کے درمیان مشترکہ علمی و ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنے اور آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔
