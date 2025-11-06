ETV Bharat / Videos

کشمیری ٹیچر شاہد شفیع نے اپنے علاقے میں قائم کی جدید لائبریری - SOUTH KASHMIR HIGH TECH LIBRARY

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 6, 2025 at 6:28 PM IST

1 Min Read
اننت ناگ: جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ ضلع میں شور و غوغا سے بھرے قصبے بُلبُل نوگام میں جہاں ہر سمت گاڑیوں کی آوازیں اور روزمرہ کی دوڑ بھاگ ہے۔ وہیں ایک غیر معمولی تبدیلی نے اس چھوٹے سے بازار کو علم کا مرکز بنا دیا ہے۔  

یہ ہے علامہ اقبال لائبریری، جو محض ایک عمارت نہیں، بلکہ ایک مقامی استاد شاہد شفیع ایتو کے ایک خواب کی تعبیر ہے جو پیشے سے ایک استاد ہے، جنہوں نے تجارتی مقصد کے لیے تعمیر ہوئی بلڈنگ کو علم و تحقیق کے گہوارے میں بدل دیا۔  

محدود وسائل کے باوجود شاہد شفیع کا یہ خواب قابل ستائش اور قابل تقلید بھی ہے۔

TAGGED:

KASHMIR PRIVATE LIBRARY
KASHMIR TEACHER INITIATED LIBRARY
COMMERCIAL BUILDING TO LIBRARY
کشمیر لائبریری
SOUTH KASHMIR HIGH TECH LIBRARY

