ETV Bharat / Videos

برف کی سفید چادر اوڑھے سونہ مرگ کا نظارہ قابل دید، سیاح ہوئے محظوظ - SONAMARG SNOW

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
سونہ مرگ میں برفباری (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 1, 2026 at 5:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

گاندربل (فردوس احمد تانترے): معروف سیاحتی مقام سونہ مرگ میں حالیہ برفباری کے بعد سیاحوں کی آمد میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کو ملا رہا ہے۔ برف کی سفید چادر میں لپٹا ہوا سونہ مرگ قدرتی حسن کا دلکش منظر پیش کر رہا ہے، جسے دیکھ کر سیاحوں کافی محظوظ ہوئے۔

ملک کے مختلف حصوں سے آئے سیاحوں خاص کر بچوں اور نوجوانوں برف کے ساتھ کھیلتے اور تصاویر کھینچتے دیکھا گیا۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے سیاحوں نے کہا: ’’سونہ مرگ کا یہ حسین منظر ناقابل فراموش ہے اور برفباری نے سفر کو یادگار بنا دیا ہے۔‘‘

دوسری جانب مقامی تاجروں، ہوٹل مالکان اور ٹور آپریٹروں نے سیاحوں کی بڑھتی آمد پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ ’’اس سے مقامی معیشت کو فروغ ملے گا۔‘‘ وہیں انتظامیہ کی جانب سے سیاحوں کی سہولت اور حفاظت کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔

گاندربل (فردوس احمد تانترے): معروف سیاحتی مقام سونہ مرگ میں حالیہ برفباری کے بعد سیاحوں کی آمد میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کو ملا رہا ہے۔ برف کی سفید چادر میں لپٹا ہوا سونہ مرگ قدرتی حسن کا دلکش منظر پیش کر رہا ہے، جسے دیکھ کر سیاحوں کافی محظوظ ہوئے۔

ملک کے مختلف حصوں سے آئے سیاحوں خاص کر بچوں اور نوجوانوں برف کے ساتھ کھیلتے اور تصاویر کھینچتے دیکھا گیا۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے سیاحوں نے کہا: ’’سونہ مرگ کا یہ حسین منظر ناقابل فراموش ہے اور برفباری نے سفر کو یادگار بنا دیا ہے۔‘‘

دوسری جانب مقامی تاجروں، ہوٹل مالکان اور ٹور آپریٹروں نے سیاحوں کی بڑھتی آمد پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ ’’اس سے مقامی معیشت کو فروغ ملے گا۔‘‘ وہیں انتظامیہ کی جانب سے سیاحوں کی سہولت اور حفاظت کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔

For All Latest Updates

TAGGED:

GANDERBAL SNOW
KASHMIR WEATHER
KASHMIR SNOWFALL
کشمیر برف
SONAMARG SNOW

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

پہلگام میں ونٹر فیسٹیول

خوف کے سائے سے رونقوں تک، ونٹر فیسٹیول 2025 اور پہلگام کی سیاحتی واپسی

January 1, 2026 at 1:11 PM IST
Harassment of Kashmiris Outside UT Is National Security Issue MLA Banihal Sajad Shaheen Urdu News

ریاستوں میں کشمیریوں کے خلاف پیش آنے والے فرقہ وارانہ واقعات ناقابلِ برداشت

December 30, 2025 at 7:51 PM IST
Aga Ruhullah Mehdi is doing politics on the reservation issue: Dr Harbaksh Singh Urdu News

یہ ایک فکسڈ میچ ہے: لیڈروں نے ہاؤس اریسٹ ہونے کا رچایا ہے ڈھونگ

December 30, 2025 at 7:45 PM IST
Mehbooba Mufti expresses concern over harassment of Kashmiris outside Jammu and Kashmir; questions over detention of leaders over reservations ETV Bharat

محبوبہ مفتی کا ردعمل، کہا: سیاسی رہنماؤں کو گھروں میں نظربند کرنا جمہوری اقدار کے خلاف

December 30, 2025 at 6:30 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.