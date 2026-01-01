برف کی سفید چادر اوڑھے سونہ مرگ کا نظارہ قابل دید، سیاح ہوئے محظوظ - SONAMARG SNOW
Published : January 1, 2026 at 5:14 PM IST
گاندربل (فردوس احمد تانترے): معروف سیاحتی مقام سونہ مرگ میں حالیہ برفباری کے بعد سیاحوں کی آمد میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کو ملا رہا ہے۔ برف کی سفید چادر میں لپٹا ہوا سونہ مرگ قدرتی حسن کا دلکش منظر پیش کر رہا ہے، جسے دیکھ کر سیاحوں کافی محظوظ ہوئے۔
ملک کے مختلف حصوں سے آئے سیاحوں خاص کر بچوں اور نوجوانوں برف کے ساتھ کھیلتے اور تصاویر کھینچتے دیکھا گیا۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے سیاحوں نے کہا: ’’سونہ مرگ کا یہ حسین منظر ناقابل فراموش ہے اور برفباری نے سفر کو یادگار بنا دیا ہے۔‘‘
دوسری جانب مقامی تاجروں، ہوٹل مالکان اور ٹور آپریٹروں نے سیاحوں کی بڑھتی آمد پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ ’’اس سے مقامی معیشت کو فروغ ملے گا۔‘‘ وہیں انتظامیہ کی جانب سے سیاحوں کی سہولت اور حفاظت کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔
