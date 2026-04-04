ETV Bharat / Videos

کشمیر میں تازہ برفباری، گریز بانڈی پورہ سڑک ٹریفک کے لیے بند - GUREZ BANDIPORA ROAD CLOSED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
کشمیر میں تازہ برفباری، گریز بانڈی پورہ سڑک ٹریفک کے لیے بند (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 4, 2026 at 3:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

بانڈی پورہ (اعجاز نازکی) : شمالی کشمیر کے بالائی علاقوں میں برفباری کے سبب بانڈی پورہ – گریز سڑک کو ہفتہ کے روز ٹریفک کی آواجا ہی کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ برفباری کے ساتھ ہی ریسکیو آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے اور رات بھر جاری رہنے والے آپریشن کے دوران سڑک پر پھنسی 38 گاڑیوں کو نکالا گیا۔

حکام کے مطابق یہ آپریشن بارڈر روڈز آرگنائزیشن (بی آر او) کی جانب سے اس وقت انجام دیا گیا جب رازدان پاس کے قریب متعدد گاڑیاں تازہ برفباری کی وجہ سے پھنس گئیں۔  انہوں نے کہا کہ آپریشن کے بعد مسافروں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ 

For All Latest Updates

TAGGED:

KASHMIR SNOWFALL
KASHMIR SNOW SHUTS ROADS
KASHMIR WEATHER
گریز بانڈی پورہ سڑک
GUREZ BANDIPORA ROAD CLOSED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.