کشمیر کے شیعہ اکثریتی علاقوں میں ایران کے لیے چندہ جمع - DONATION FOR IRAN
Published : March 23, 2026 at 8:46 PM IST
سرینگر: اتوار سے ہی وادی کشمیر کے شیعہ اکثریتی علاقوں میں ایرانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے شیعہ افراد نے نقدی، زیورات حتی کہ تانبے کے برتن بھی عطیہ کیے۔ یہ مہم رضاکارانہ طور پر شروع ہوئی اور اب عطیہ کی گئی رقم اور دیگر اشیاء کو ایران کے سفارتحانے کے لیے روانہ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔
سرینگر کے زڈی بل علاقے میں شہر کا سب سے بڑا امام بارگاہ ہے جہاں اس وقت درجنوں رضاکار چندہ وصول کرکے اسے درج کر رہے ہیں۔ عطیات میں بچے، خواتین حتی کہ معمر شہری بھی شریک ہو رہے ہیں اور نقدی سمیت زیورات، تانبے کے برتن، گاڑیاں اور اراضی بھی شامل ہے۔
زڈی بل کی ہی طرح کشمیر بھر کے امام باڑوں میں رضاکاروں نے گروپ اسٹال نصب کرکے لوگوں سے چندہ وصول کرنے کا عمل شروع کیا ہے۔
