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لاپتہ ہوئی تین کمسن بچیاں پولیس نے کی چند گھنٹوں میں ہی بازیاب - 3 MISSING GIRLS TRACED

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لاپتہ ہوئی تین کمسن بچیاں پولیس نے کی چند گھنٹوں میں ہی بازیاب (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 13, 2026 at 4:06 PM IST

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اننت ناگ : اننت ناگ پولیس نے جنوبی کشمیر سے لاپتہ ہوئی تین کمسن بچیوں کو چند گھنٹوں میں ہی بازیاب کرکے اہل خانہ کے سپرد کر دیا۔ ضلع اننت ناگ کے نونونی نامی علاقے میں جمعہ کی شام تین کمسن لڑکیاں لاپتہ ہوئیں جس کے بعد اہل خانہ نے فوری طور پر پولیس کو مطلع کیا۔

پولیس بیان کے مطابق شکایت موصول ہوتے ہی پولیس نے ٹیمیں تشکیل دیں اور ایک مربوط تلاشی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ تکنیکی معاونت، تحقیقات اور مسلسل کوششوں کے بعد پولیس نے چند گھنٹوں میں ہی لاپتہ ہوئی تینوں کمس بچیوں کا سراغ لگایا اور انہیں اہل خانہ کے سپرد کر دیا۔

اننت ناگ : اننت ناگ پولیس نے جنوبی کشمیر سے لاپتہ ہوئی تین کمسن بچیوں کو چند گھنٹوں میں ہی بازیاب کرکے اہل خانہ کے سپرد کر دیا۔ ضلع اننت ناگ کے نونونی نامی علاقے میں جمعہ کی شام تین کمسن لڑکیاں لاپتہ ہوئیں جس کے بعد اہل خانہ نے فوری طور پر پولیس کو مطلع کیا۔

پولیس بیان کے مطابق شکایت موصول ہوتے ہی پولیس نے ٹیمیں تشکیل دیں اور ایک مربوط تلاشی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ تکنیکی معاونت، تحقیقات اور مسلسل کوششوں کے بعد پولیس نے چند گھنٹوں میں ہی لاپتہ ہوئی تینوں کمس بچیوں کا سراغ لگایا اور انہیں اہل خانہ کے سپرد کر دیا۔

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TAGGED:

KASHMIR
MISSING GIRLS TRACED
ANANTNAG POLICE TRACE MISSING GIRLS
کشمیر لاپتہ بچیاں بازیاب
3 MISSING GIRLS TRACED

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ETV Bharat Urdu Team

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