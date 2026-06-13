لاپتہ ہوئی تین کمسن بچیاں پولیس نے کی چند گھنٹوں میں ہی بازیاب - 3 MISSING GIRLS TRACED
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Published : June 13, 2026 at 4:06 PM IST
اننت ناگ : اننت ناگ پولیس نے جنوبی کشمیر سے لاپتہ ہوئی تین کمسن بچیوں کو چند گھنٹوں میں ہی بازیاب کرکے اہل خانہ کے سپرد کر دیا۔ ضلع اننت ناگ کے نونونی نامی علاقے میں جمعہ کی شام تین کمسن لڑکیاں لاپتہ ہوئیں جس کے بعد اہل خانہ نے فوری طور پر پولیس کو مطلع کیا۔
پولیس بیان کے مطابق شکایت موصول ہوتے ہی پولیس نے ٹیمیں تشکیل دیں اور ایک مربوط تلاشی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ تکنیکی معاونت، تحقیقات اور مسلسل کوششوں کے بعد پولیس نے چند گھنٹوں میں ہی لاپتہ ہوئی تینوں کمس بچیوں کا سراغ لگایا اور انہیں اہل خانہ کے سپرد کر دیا۔
اننت ناگ : اننت ناگ پولیس نے جنوبی کشمیر سے لاپتہ ہوئی تین کمسن بچیوں کو چند گھنٹوں میں ہی بازیاب کرکے اہل خانہ کے سپرد کر دیا۔ ضلع اننت ناگ کے نونونی نامی علاقے میں جمعہ کی شام تین کمسن لڑکیاں لاپتہ ہوئیں جس کے بعد اہل خانہ نے فوری طور پر پولیس کو مطلع کیا۔
پولیس بیان کے مطابق شکایت موصول ہوتے ہی پولیس نے ٹیمیں تشکیل دیں اور ایک مربوط تلاشی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ تکنیکی معاونت، تحقیقات اور مسلسل کوششوں کے بعد پولیس نے چند گھنٹوں میں ہی لاپتہ ہوئی تینوں کمس بچیوں کا سراغ لگایا اور انہیں اہل خانہ کے سپرد کر دیا۔