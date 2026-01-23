ETV Bharat / Videos

سرینگر جموں شاہراہ، مغل روڑ سمیت کئی سڑکیں بند - PIR PANCHAL SNOWFALL

سرینگر جموں شاہراہ، مغل روڑ سمیت کئی سڑکیں بند (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 23, 2026 at 11:50 AM IST

راجوری (جہانگیر خان) : جموں کشمیر میں تازہ برف باری سے جہاں طویل خشک موسم سے لوگوں کو نجات ملی ہے وہیں شدید موسمی صورتحال خاص کر برف و باراں سے ٹریفک نظام متاثر ہوا ہے۔

سرینگر - جموں قومی شاہراہ پر نویوگ ٹنل کے اطراف تازہ برف باری کے باعث کشمیر کےلیے شہ رگ کی مانند اس کلیدی شاہراہ پر ٹریفک کو دونوں سمت معطل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع کو خطہ پیر پنچال کے راجور اور پونچھ اضلاع سے جوڑنے والے تاریخی مغل روڑ پر بھی برفباری کے باعث شاہراہ کو بند کر دیا گیا ہے۔

وہیں سنتھن ٹاپ، ایس ایس جی روڈ اور سرینگر لیہہ روڑ پر بھی تازہ برفباری کے باعث گاڑیوں کو چلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ تاہم انتظامیہ نے مشینری اور عملہ کو متحرک کر دیا ہے اور سڑکوں پر سے برف صاف کیے جانے کے بعد شاہراہوں کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔

KASHMIR SNOWFALL
KASHMIR WEATHER
SRINAGAR JAMMU HIGHWAY
MUGHAL ROAD
PIR PANCHAL SNOWFALL

ETV Bharat Urdu Team

