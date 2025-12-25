بوڑھے تیندووں کا انسانی بستیوں کے قریب آمد و رفت میں اضافہ سے عوام میں تشویش - KASHMIR MAN ANIMAL CONFLICT
Published : December 25, 2025 at 4:05 PM IST
اننت ناگ: جنگلات کے بے تحاشا کٹاؤ اور پھیل رہی انسانی بستیوں کی وجہ سے جنگلی جانوروں کا قدرتی مسکن بھی سکڑتا جا رہا ہے، جس کے سبب وادی کشمیر میں انسان اور جنگلی حیات کے درمیان فاصلہ تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے اور ریچھ اور تیندووں کی انسانی بستیوں میں آمد اور حملوں نے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔
خاص طور پر وہ بوڑھے تیندوے جو اب شکار کی صلاحیت کھو چکے ہیں، آسان خوراک کی تلاش میں انسانی آبادیوں کا رخ کر رہے ہیں۔ باغات اور کچرے کے ڈھیر ان جانوروں کے لیے نیا مسکن بن چکے ہیں۔
جنوبی کشمیر خاص کر اننت ناگ، کولگام اور پلوامہ اضلاع میں گزشتہ دنوں تیندووں کی موجودگی اور حملوں کے متعدد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران جنگلی جانوروں کے حملوں میں تین کمسن بچوں کی موت جبکہ اور متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔
وائلڈ لائف حکام کا کہنا ہے کہ وہ عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں تاہم ان کا ماننا ہے کہ سمجھداری، تعاون اور احتیاط ہی اس بڑھتے خطرے سے بچنے کا واحد راستہ ہے۔
