کرن سنگھ کا ریاستی درجے کی بحالی اور اردو زبان کے فروغ پر زور - DR KARAN SINGH ON STATEHOOD
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Published : June 27, 2026 at 4:32 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار): جموں و کشمیر کے آخری ڈوگرہ مہاراجہ ہری سنگھ کے فرزند اور سابق و آخری صدر ریاست ڈاکٹر کرن سنگھ نے ریاستی درجہ کی بحالی کی مطالبہ دہراتے ہوئے مرکزی حکومت کو سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرنے پر زور دیا۔
سرینگر میں ایک تقریب کے حاشیہ پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کرن سنگھ نے کہا: "میرا ماننا ہے کہ ریاستی درجہ بحال ہونا چاہیے۔ حکومت نے بھی اس کا وعدہ کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ وعدہ پورا کیا جانا چاہیے، اور ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے۔"
کرن سنگھ نے اردو زبان و ادب کے فروغ کی بھی وکالت کی۔
سرینگر (جاوید ڈار): جموں و کشمیر کے آخری ڈوگرہ مہاراجہ ہری سنگھ کے فرزند اور سابق و آخری صدر ریاست ڈاکٹر کرن سنگھ نے ریاستی درجہ کی بحالی کی مطالبہ دہراتے ہوئے مرکزی حکومت کو سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرنے پر زور دیا۔
سرینگر میں ایک تقریب کے حاشیہ پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کرن سنگھ نے کہا: "میرا ماننا ہے کہ ریاستی درجہ بحال ہونا چاہیے۔ حکومت نے بھی اس کا وعدہ کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ وعدہ پورا کیا جانا چاہیے، اور ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے۔"
کرن سنگھ نے اردو زبان و ادب کے فروغ کی بھی وکالت کی۔