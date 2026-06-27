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کشمیر میں بین المذاہب کانفرنس کا انعقاد، ایل جی سنہا، کرن سنگھ نے کی شرکت - KASHMIR INTERFAITH DAILOGUE

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کشمیر میں بین المذاہب کانفرنس کا انعقاد (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : June 27, 2026 at 6:26 PM IST

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سرینگر (جاوید ڈار) : سرینگر میں ہفتہ کو بین المذاہب کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا جس میں جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، سابق و آخری صدر ریاست ڈاکٹر کرن سنگھ کے ساتھ ساتھ کئی دیگر شخصیات نے شرکت کی۔

مقررین نے بین المذاہب کانفرنس کی ستائش کرتے ہوئے مستقبل میں بھی اس طرح کے پروگرامز کے انعقاد کی اہمیت پر زور دیا۔ ایل جی منوج سنہا نے اپنی تقریر میں باہمی احترام، اور ہم آہنگی و مذہبی رواداری کے اصولوں پر قائم رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا: "ہندوستان کی قدیم تہذیب آج بھی دنیا کو امن، اتحاد اور انسانیت کا لازوال پیغام دیتی ہے۔ "

انہوں نے کہا کہ "سناتن دھرم نے کبھی خود کو دوسروں پر مسلط نہیں کیا بلکہ ہمیشہ تنوع کو قبول کیا، جس کے باعث مختلف مذاہب کو عزت و وقار کے ساتھ فروغ پانے کا یہاں موقع ملا۔

سرینگر (جاوید ڈار) : سرینگر میں ہفتہ کو بین المذاہب کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا جس میں جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، سابق و آخری صدر ریاست ڈاکٹر کرن سنگھ کے ساتھ ساتھ کئی دیگر شخصیات نے شرکت کی۔

مقررین نے بین المذاہب کانفرنس کی ستائش کرتے ہوئے مستقبل میں بھی اس طرح کے پروگرامز کے انعقاد کی اہمیت پر زور دیا۔ ایل جی منوج سنہا نے اپنی تقریر میں باہمی احترام، اور ہم آہنگی و مذہبی رواداری کے اصولوں پر قائم رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا: "ہندوستان کی قدیم تہذیب آج بھی دنیا کو امن، اتحاد اور انسانیت کا لازوال پیغام دیتی ہے۔ "

انہوں نے کہا کہ "سناتن دھرم نے کبھی خود کو دوسروں پر مسلط نہیں کیا بلکہ ہمیشہ تنوع کو قبول کیا، جس کے باعث مختلف مذاہب کو عزت و وقار کے ساتھ فروغ پانے کا یہاں موقع ملا۔

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TAGGED:

LG MANOJ SINHA
DR KARAN SINGH
SKICC SRINAGAR
بین المذاہب کانفرنس
KASHMIR INTERFAITH DAILOGUE

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ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Jammu and Kashmir is a key region. The erstwhile state has been bifurcated into two union territories—Jammu and Kashmir and Ladakh. ETV Bharat has a dedicated team of reporters to bring in the happenings and incidents from across the region. With its presence, in most cases, ETV Bharat is the first to break any important story....view details

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