کشمیر میں بین المذاہب کانفرنس کا انعقاد، ایل جی سنہا، کرن سنگھ نے کی شرکت - KASHMIR INTERFAITH DAILOGUE
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 27, 2026 at 6:26 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار) : سرینگر میں ہفتہ کو بین المذاہب کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا جس میں جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، سابق و آخری صدر ریاست ڈاکٹر کرن سنگھ کے ساتھ ساتھ کئی دیگر شخصیات نے شرکت کی۔
مقررین نے بین المذاہب کانفرنس کی ستائش کرتے ہوئے مستقبل میں بھی اس طرح کے پروگرامز کے انعقاد کی اہمیت پر زور دیا۔ ایل جی منوج سنہا نے اپنی تقریر میں باہمی احترام، اور ہم آہنگی و مذہبی رواداری کے اصولوں پر قائم رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا: "ہندوستان کی قدیم تہذیب آج بھی دنیا کو امن، اتحاد اور انسانیت کا لازوال پیغام دیتی ہے۔ "
انہوں نے کہا کہ "سناتن دھرم نے کبھی خود کو دوسروں پر مسلط نہیں کیا بلکہ ہمیشہ تنوع کو قبول کیا، جس کے باعث مختلف مذاہب کو عزت و وقار کے ساتھ فروغ پانے کا یہاں موقع ملا۔
سرینگر (جاوید ڈار) : سرینگر میں ہفتہ کو بین المذاہب کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا جس میں جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، سابق و آخری صدر ریاست ڈاکٹر کرن سنگھ کے ساتھ ساتھ کئی دیگر شخصیات نے شرکت کی۔
مقررین نے بین المذاہب کانفرنس کی ستائش کرتے ہوئے مستقبل میں بھی اس طرح کے پروگرامز کے انعقاد کی اہمیت پر زور دیا۔ ایل جی منوج سنہا نے اپنی تقریر میں باہمی احترام، اور ہم آہنگی و مذہبی رواداری کے اصولوں پر قائم رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا: "ہندوستان کی قدیم تہذیب آج بھی دنیا کو امن، اتحاد اور انسانیت کا لازوال پیغام دیتی ہے۔ "
انہوں نے کہا کہ "سناتن دھرم نے کبھی خود کو دوسروں پر مسلط نہیں کیا بلکہ ہمیشہ تنوع کو قبول کیا، جس کے باعث مختلف مذاہب کو عزت و وقار کے ساتھ فروغ پانے کا یہاں موقع ملا۔