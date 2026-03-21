بارشوں اور برفباری سے کشمیر کے کسان کافی خوش - KASHMIR DRY SPELL ENDS

بارشوں اور برفباری سے کشمیر کے کسان کافی خوش

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 21, 2026 at 6:47 AM IST

پلوامہ : کشمیر کے میدانی علاقوں میں گزشتہ چند دنوں سے مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ بالائی علاقوں میں برفباری بھی ہوئی، جسے  ماہرین زراعت خاص کر باغبانی کے لیے نہایت خوش آئند قرار دے رہے ہیں۔ 

ماہرین کا کہنا ہے کہ طویل خشک سالی کے بعد بارشوں نے نہ صرف موسم میں تبدیلی پیدا کی اور درجہ حرارت کافی معتدل ہوا بلکہ زمین کی زرخیزی کو بحال کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ "طویل خشک سالی کی وجہ سے زمین میں نمی کی کمی ہوئی تھی، جس سے فصلوں خاص کر درختوں کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ تھا۔

کسانوں، خاص کر ماہرین نے  حالیہ بارشوں پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے زمین میں کھوئی ہوئی نمی دوبارہ بحال ہوئی ہے۔ انہوں نے اس اس بہتر پیداوار کی امید جتائی، تاہم ماہرین نے کسانوں نے وقتاً فوقتاً حکام کی جانب سے جاری کیے جانے والے مشوروں پر عمل کرنے کی بھی تلقین کی ہے۔

