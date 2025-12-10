کشمیر میں کتوں کے کاٹنے کے بڑھتے واقعات، انتظامیہ نے کیے نئے احکامات صادر - KASHMIR DOG BITE CASES
Published : December 10, 2025 at 7:36 PM IST
سرینگر: کشمیر میں آوارہ کتوں کے بڑھتے حملوں کے پیش نظر اور عوامی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ نے کئی احکامات صادر کیے۔ انتظامیہ نے سرکاری دفاتر، اداروں کا نقشہ تیار کرکے ایسے مقامات کی نشاندہی کرنے کے احکامات صادر کئے جہاں چار دیواری کمزور ہے، تاکہ کمزور مقامات/ جگہوں کو بند کرکے آوارہ کتوں کو عوامی مقامات میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔
حکام نے بتایا کہ سپریم کورٹ کی ہدایات کے عین مطابق عوامی حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے سختی سے اور زمینی سطح پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔
اس حوالہ سے کشمیر کے صوبائی کمشنر انشل گرگ نے ایک میٹنگ کی دوران افسران کو آوارہ کتوں کے کاٹنے کے بڑھتے کیسز کی کے سبب عوام کو خوف سے نجات دلانے کے لیے کاغذی کارروائیوں سے پرے، زمینی سطح پر اقدامات اٹھانے کے احکامات صادر کیے۔
