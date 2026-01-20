ETV Bharat / Videos

'وراثت' کو ملی ایک نئی شناخت، بیرون ملک مانگ بڑھی، اب مقامی مارکیٹ میں کھپت بڑھی - ARTISTICALLY DESIGNED BULLOCK CARTS

'وراثت' کو ملی ایک نئی شناخت، بیرون ملک مانگ بڑھی (ETV Bharat Jodhpur)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 20, 2026 at 4:59 PM IST

جودھ پور، راجستھان: بیل گاڑیاں، یا کارٹ، کم مقبول ہوتی جا رہی ہیں۔ نتیجتاً، وہ زیادہ تر شہروں میں عملی طور پر نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جو کچھ نظر آتا ہے وہ بیل گاڑیوں کے حصے ہیں، جو اکثر گھر، ریستوراں یا کیفے کی لابی میں پڑے پائے جاتے ہیں۔ ان کی نہ صرف بھارت میں بلکہ بیرون ملک بھی بہت زیادہ مانگ ہے، کیونکہ پرانی بیل گاڑیاں جو اب دستکاری کے لیے کارآمد نہیں ہیں ان کی تجدید کی گئی ہے۔ مدن سوتھار جودھ پور میں گاڑیوں کو فرنیچر میں تبدیل کر رہے ہیں۔

یہ کام انہیں اپنے خاندان سے وراثت میں ملا تھا اور انہوں نے اسے بہت بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ مدن، جو ایکسپورٹ پروموشن کونسل آف ہینڈی کرافٹس (ای پی سی ایچ) کی جانب سے برآمد کنندگان کو مقامی مارکیٹ فراہم کرنے کے لیے منعقدہ ایک تقریب، آرٹیفیکٹس-2026 میں اپنی مصنوعات کی نمائش کے لیے آئے تھے، نے وضاحت کی کہ کورونا وبا سے پہلے، برآمدات کا ایک بڑا حجم تھا، لیکن کووڈ کے بعد اس میں کمی واقع ہوئی۔ اس کے بعد روس یوکرین جنگ اور اب ٹرمپ کے محصولات نے برآمدی سرگرمیاں کم کر دی ہیں۔ ہم اسے ماضی میں مقامی مارکیٹ میں بھی سپلائی کرتے رہے ہیں۔

مدن نے وضاحت کی کہ آرٹ سے بھرپور (فنکارانہ) بیل گاڑیاں راجستھان کی سرحد سے متصل گجرات اور مدھیہ پردیش کے اضلاع میں تیار کی جاتی ہیں۔ وہ کوٹا کے علاقے میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ہم یہ بیل گاڑیاں پرانے اور بوسیدہ ہونے کے بعد خریدتے ہیں۔ ہم انہیں ان کی اصل شکل میں بحال کرتے ہیں، ان کے نقش و نگار کو بہتر بناتے ہیں اور پھر انہیں ایک نئی شکل دیتے ہیں۔ ان کے پہیے بار ٹیبلز اور ڈرائنگ روم کی سجاوٹ میں استعمال ہوتے ہیں۔ بیل کی پیٹھ پر جو حصہ باقی رہتا ہے اسے جھولوں کی سائیڈ والز اور کرسیوں کی لمبی پیٹھ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

مدن نے وضاحت کی کہ وہ گاڑیوں سے جو فرنیچر بناتے ہیں وہ مشہور ہالی ووڈ فلموں اور سیریز میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ "گیم آف تھرونز"، جسے "گٹ" کہا جاتا ہے، میں کارٹ کرسیوں کا وسیع استعمال نمایاں ہے۔ انہوں نے ان خطوط کے ساتھ گاٹ صوفاز ("Got Sofas") کا ایک سلسلہ بنایا، جسے خوب پذیرائی ملی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ انہوں نے رنبیر کپور کی فلم ’رامائن‘ کے لیے آٹھ کارٹس بنائے ہیں، جو بھارت میں بن رہی ہے۔ فلم اگلے سال ریلیز کی جائے گی۔

گومانارام سوتھار نے 1992 میں جودھ پور میں بیل گاڑیوں کا فرنیچر بنانا شروع کیا۔ وہ بتاتے ہیں، "ہم مکمل طور پر تباہ شدہ بیل گاڑیوں کو خرید رہے ہیں اور انہیں ایک نئی شکل دے رہے ہیں۔ پہلے یہ بڑی مقدار میں برآمد کیے جاتے تھے، لیکن اب مقامی مارکیٹ میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم مقامی مارکیٹ پر زیادہ توجہ مرکوز کر رہے ہیں اور اب ہماری مانگ میں اضافہ ہے۔"

جودھ پور ہینڈی کرافٹ اسکریپ سے فرنیچر اور دیگر مواد بنانے میں مہارت رکھتا ہے۔ پرانی گاڑیوں اور اسپیئر پارٹس سے بھی دستکاری بنائی جاتی ہے۔ فرنیچر بھی پرانے کپڑوں کا استعمال کرتے ہوئے بنایا جاتا ہے۔ ان کی زیادہ تر بیرون ملک مانگ ہوتی تھی لیکن گزشتہ دو سالوں سے برآمدات میں کمی کے باعث اب ہر کوئی مقامی مارکیٹ کا رخ کر رہا ہے۔

