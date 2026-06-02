مہنگائی کے خلاف کانگریس کا جموں بھر میں احتجاج - JKPCC JAMMU PROTEST AGAINST BJP
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 2, 2026 at 5:13 PM IST
جموں: ایل پی جی، پٹرول، ڈیزل کے علاوہ روزمرہ اشیا کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف کانگریس نے جموں ڈویژن کے سبھی دس اضلاع میں احتجاجی مظاہرے کیے۔
جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی نے مہنگائی، خصوصاً ایل پی جی گیس کی قیمتوں میں اضافے کے سخت خلاف احتجاج کیا اور اور اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت مرکزی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔
احتجاج کر رہے کانگریس لیڈران و کارکنان نے بتایا کہ یہ مظاہرے جموں صوبے کے سبھی ضلع ہیڈکوارٹروں پر منعقد کیے گئے۔ احتجاجیوں نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران مہنگائی کے سبب عوام کو ہو رہی پریشانیوں کی جانب خصوصی طور توجہ مبذول کرائی۔
جموں: ایل پی جی، پٹرول، ڈیزل کے علاوہ روزمرہ اشیا کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف کانگریس نے جموں ڈویژن کے سبھی دس اضلاع میں احتجاجی مظاہرے کیے۔
جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی نے مہنگائی، خصوصاً ایل پی جی گیس کی قیمتوں میں اضافے کے سخت خلاف احتجاج کیا اور اور اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت مرکزی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔
احتجاج کر رہے کانگریس لیڈران و کارکنان نے بتایا کہ یہ مظاہرے جموں صوبے کے سبھی ضلع ہیڈکوارٹروں پر منعقد کیے گئے۔ احتجاجیوں نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران مہنگائی کے سبب عوام کو ہو رہی پریشانیوں کی جانب خصوصی طور توجہ مبذول کرائی۔