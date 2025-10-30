ETV Bharat / Videos

جے اینڈ کے پولیس کسی بھی حفاظتی چیلنج کا مضبوط اور مؤثر جواب دینے کی اہل

October 30, 2025

گاندربل، جموں و کشمیر (فردوس احمد تانترے): جے اینڈ کے پولیس اگلی نسل کے ہتھیاروں سے لیس ہے۔ اس طرح کا بیان سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) گاندربل، خلیل احمد پوسوال نے پیر کے روز کیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر پولیس "اگلے درجے کے، جدید نسل کے ہتھیاروں" سے لیس ہے، جو کسی بھی حفاظتی چیلنج کے مضبوط اور زیادہ مؤثر جواب کو یقینی بناتی ہے۔ گاندربل پولیس کی طرف سے ضلع پولیس لائنز (DPL) میں شہداء کے اعزاز میں منعقدہ ایک ثقافتی تقریب کے موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی خلیل احمد پوسوال نے محکمہ کی بڑھتی ہوئی تکنیکی اور آپریشنل صلاحیتوں پر روشنی ڈالی۔ ایس ایس پی خلیل احمد پوسوال نے کہا، "ہماری فورس اچھی طرح سے تیار اور جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہے۔ جدیدیت کے عمل نے امن کو برقرار رکھنے اور لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی ہماری صلاحیت میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔"

