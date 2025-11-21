منوج سنہا نے کیا پاکستانی گولہ باری سے متاثرہ کنبوں کے لئے خصوصی پیکیج کا اعلان - REHABILITATION FOR SHELLING VICTIMS
Published : November 21, 2025 at 4:30 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 4:39 PM IST
جموں: آپریشن سندور کے جواب میں پاکستانی فوج کی جانب سے سرحدی علاقوں خاص کر پونچھ میں شدید گولہ باری کی گئی تھی، جس دوران کئی شہریوں کی ہلاکتیں جبکہ سینکڑوں رہائشی و کمرشل ڈھانچے تباہ ہوئے تھے۔
جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سرحدی ضلع پونچھ کا جمعہ کو دورہ کیا اور پاکستانی گولہ باری سے متاثرہ کنبوں کے لیے بڑے پیکیج کا اعلان کیا۔
ایل جی نے بتایا کہ حکومت ایک غیر سرکاری تنظیم کے اشتراک سے 133 نئے مکانات تعمیر کر رہی ہے۔ منوج سنہا نے مزید کہا کہ ہر ایک گھر پر تقریبا دس دس لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔
