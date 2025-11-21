ETV Bharat / Videos

منوج سنہا نے کیا پاکستانی گولہ باری سے متاثرہ کنبوں کے لئے خصوصی پیکیج کا اعلان - REHABILITATION FOR SHELLING VICTIMS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 21, 2025 at 4:30 PM IST

|

Updated : November 21, 2025 at 4:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں: آپریشن سندور کے جواب میں پاکستانی فوج کی جانب سے سرحدی علاقوں خاص کر پونچھ میں شدید گولہ باری کی گئی تھی، جس دوران کئی شہریوں کی ہلاکتیں جبکہ سینکڑوں رہائشی و کمرشل ڈھانچے تباہ ہوئے تھے۔

جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سرحدی ضلع پونچھ کا جمعہ کو دورہ کیا اور پاکستانی گولہ باری سے متاثرہ کنبوں کے لیے بڑے پیکیج کا اعلان کیا۔  

ایل جی نے بتایا کہ حکومت ایک غیر سرکاری تنظیم کے اشتراک سے 133 نئے مکانات تعمیر کر رہی ہے۔ منوج سنہا نے مزید کہا کہ ہر ایک گھر پر تقریبا دس دس لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔  

جموں: آپریشن سندور کے جواب میں پاکستانی فوج کی جانب سے سرحدی علاقوں خاص کر پونچھ میں شدید گولہ باری کی گئی تھی، جس دوران کئی شہریوں کی ہلاکتیں جبکہ سینکڑوں رہائشی و کمرشل ڈھانچے تباہ ہوئے تھے۔

جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سرحدی ضلع پونچھ کا جمعہ کو دورہ کیا اور پاکستانی گولہ باری سے متاثرہ کنبوں کے لیے بڑے پیکیج کا اعلان کیا۔  

ایل جی نے بتایا کہ حکومت ایک غیر سرکاری تنظیم کے اشتراک سے 133 نئے مکانات تعمیر کر رہی ہے۔ منوج سنہا نے مزید کہا کہ ہر ایک گھر پر تقریبا دس دس لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔  

Last Updated : November 21, 2025 at 4:39 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

LG MANOJ SINHA
POONCH PAK SHELLING VICTIMS
OPERATION SINDOOR VICTIMS
REHABILITATION FOR SHELLING VICTIMS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

پولیس کی جانب سے پلوامہ میں تین روزہ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا آغاز

پولیس کی جانب سے پلوامہ میں تین روزہ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا آغاز

November 24, 2025 at 5:17 PM IST
ا

بجلی فیس میں اضافہ عوام کش فیصلہ: وحید پرہ

November 22, 2025 at 4:24 PM IST
میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق جامع مسجد سرینگر میں خطبہ جمعہ کے دوران

کشمیریوں کے تحفظ کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری: میرواعظ کشمیر

November 21, 2025 at 8:42 PM IST
محبوبہ مفتی

محبوبہ مفتی نے کی دہلی بم دھماکے میں جاں بحق کشمیری شہری کے لواحقین سے ملاقات

November 20, 2025 at 9:01 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.