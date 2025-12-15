اگر میرے کسی وزیر پر ایسے الزامات ہوتے تو ایجنسیز نے چھاپہ مارا ہوتا: عمر عبداللہ - OMAR ABDULLAH
Published : December 15, 2025 at 6:13 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کشتواڑ کے دونوں بھاجپا ایم ایل ایز پر رتلے پاور پروجیکٹ میں رخنہ ڈالنے کا الزام عائد کیا کرتے ہوئے ’’اداروں میں سیاسی مداخلت‘‘ کو سنجیدگی کے ساتھ نمٹنے پر زور دیتے ہوئے کہا: اس مداخلت کو ہرگز برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔‘‘
عمر عبداللہ نے ان باتوں کا اظہار سرینگر کے ایس کے آئی سی سی (SKICC) میں نامہ نگاروں کے ساتھ غیر رسمی بات چیت کے دوران کیا۔ انہوں نے کارپوریشنوں اور محکموں کے کام میں سیاسی مداخلت یا رخنہ ڈالنے سے متعلق رپورٹس کو ’’باعث تشویش‘‘ قرار دیا۔
در اصل وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ان باتوں کا اظہار بی جے پی لیڈر اور ایم ایل اے کشتواڑ شگون پریہار کی جانب سے عائد کیے گئے الزامات کے پس منظر میں کیا۔ پریہار نے رتلے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، کی انتظامیہ پر کئی الزامات عائد کیئے ہیں۔
عمر عبداللہ نے کہا: ’’اگر میرے (نیشنل کانفرنس) کسی وزیر نے850 میگاواٹ کے رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ میں مداخلت کی ہوتی تو اب تک ان پر اینٹی گرافٹ باڑی چھاپہ مار چکی ہوتی۔‘‘
