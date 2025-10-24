دس برس بعد ’جشن رسول میر‘ کا انعقاد، رومانوی شاعرانہ کردار کو اجاگر کیا گیا - JASHN E ROSUL MIR
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 24, 2025 at 5:23 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : ضلع اننت ناگ کے شاہ آباد ڈورو میں دس برس بعد اٹھارہویں صدی کے معروف رومانوی شاعر رسول میر کا یومِ وصال "جشنِ رسول میر" کے عنوان سے منایا گیا۔ اس موقع پر رسول میر کو زبردست خراجِ عقیدت پیش کیا گیا۔ رسول میر کلچرل فاؤنڈیشن نے کلچرل اکیڈمی اور ساہتیہ اکادمی کے اشتراک سے دو روزہ پروگرام کا انعقاد کیا تھا جو آج اختتام کو پہنچا۔ جشنِ رسول میر میں تمام اکیڈمیز کے منتظمین، شعراء، ادباء، قلمکار سمیت مقامی لوگ موجود رہے۔ جبکہ اس موقع پر صوفیانہ موسیقی اور مشاعرے کا اہتمام کیا گیا تھا، وہیں مقررین نے رسول میر کے علم و ادب پر روشنی ڈالی اور ان کا کلام پڑھ کر حاضرین کو محظوظ کیا۔
رسول میر جیسے معتبر شعراء و قلمکار ایک قیمتی سرمایہ
دنیا کی ہر زبان نے بلاشبہ ایسے معتبر شعراء اور قلمکار پیدا کیے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی، گہری سوچ، شعور، تجربات، پاکیزہ و قیمتی خیالات کو نظم یا نثر کی صورت میں پیش کرکے اُس زبان کے ادب کے لیے بیش قیمتی سرمایہ بنا دیا ہے۔ وادی کشمیر میں ایسی ہی ایک ہستی کا جنم ہوا، جس نے اپنے کلام کے جوہر سے زبان، علم و ادب کو تقویت دی۔
ان شعراء میں اٹھارہویں صدی کے معروف شاعر رسول میر بھی شامل ہیں۔ رسول میر کشمیر کے ایک نامور شاعر تھے۔
جان کیٹس کا خطاب حاصل کرنے والے صوفی شاعر رسول میر کا آبائی مسکن جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے شاہ آباد ڈورو میں واقع ہے۔ وہ ڈورو کے میر میدان علاقہ میں سنہ 1840 میں پیدا ہوئے اور 1870 میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ امیر کبیر میر سید علی ہمدانی (رح) کی درگاہ ڈورو شاہ آباد کے صحن میں دفن ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ رسول میر نے اس جگہ پر دفن ہونے کی وصیت کی تھی۔
رسول میر کو رومانوی شاعر کیوں کہا گیا؟
رسول میر اپنے علاقہ کے نمبردار (مقدم) بھی تھے۔ فطری اعتبار سے رسول میر ایک رومانوی شاعر تھے۔ کیونکہ وہ قدرتی خوبصورتی کے بڑے عاشق تھے۔ انہوں نے اپنے خوبصورت کلام کے ذریعہ وادی کشمیر کی خوبصورتی کو نہ صرف چار چاند لگا دیے بلکہ اسے پوری دنیا میں متعارف بھی کرایا۔
رسول میر اس کارواں کا ایک ایسا تابندہ چمکتا ستارہ ہے جن کا کلام ہر دور کے لیے مشعلِ راہ ہوگا۔ کیونکہ میر نے کشمیری غزل گوئی کو ایک نیا رنگ و زیبائش دی ہے۔
مورخین کے مطابق اُس زمانے میں کشمیری شاعری میں تصوف کا زیادہ زور تھا۔ صوفیانہ شاعری کو ہی زیادہ پسند کیا جاتا تھا اور اکثر شعراء اپنی شاعری میں عارفانہ کلام کو ہی ترجیح دیتے تھے کیوں کہ ایسا ہی لوگوں کا مزاج بن گیا تھا۔ لیکن رسول میر نے عام روِش کو چھوڑ کر کشمیری شاعری کو تصوف کے روایتی اظہار سے نکال کر اسے رومی کے رنگ میں رنگ دیا۔
رسول میر نے اپنی مختصر زندگی میں صرف 62 نظمیں لکھیں لیکن ان کی شاعری کشمیری شاعری میں سب سے زیادہ تصنیفات میں سے ایک ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے 100 سے زیادہ غزلیں لکھی ہیں۔
رسول میر کا موازنہ جان کیٹس سے کیوں کیا گیا؟
رسول میر 31 برس کی کم عمری میں انتقال کر گئے تھے، اس لیے انہیں زیادہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ معروف انگریز شاعر جان کیٹس بھی 25 برس کی کم عمری میں انتقال کر گئے تھے، اس لیے رسول میر کو جان کیٹس کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ رسول میر جب لڑکپن میں تھے تو انہیں فارسی اور عربی سیکھنے کے لیے اپنے گاؤں کے ایک مکتب میں بھیجا گیا۔ جہاں پر وہ ایک مقامی لڑکی کے عشق میں دیوانہ ہو گیے لیکن لڑکی کے والدین کے اعتراض سے رسول میر کی شادی اُس لڑکی سے نہ ہوسکی۔
رسول میر کا دل و دماغ شاعرانہ جنون سے لبریز تھا۔ محبت میں چوٹ کھانے کے بعد رسول میر جدائی اور غم کے سبب چاندنی راتوں میں گھومتے تھے اور شاعرانہ انداز میں گنگناتے تھے۔ رسول میر کی کئی غزلیں ان کے محبت کی تڑپ کو ظاہر کرتی ہیں۔ رسول میر کی طرح انگلینڈ کے رہنے والے معروف انگریزی شاعر جان کیٹس کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا، یہی وجہ ہے کہ رسول میر کو جان کیٹس بھی کہا جاتا ہے۔
رسول میر قلیل وقت میں کیسے نامور ہوئے؟
رسول میر نے اپنی مختصر زندگی میں راغبانہ شاعری کی جس کی وجہ سے انہوں نے قلیل وقت میں بہت نام کمایا۔ ان کی لکھی گئی غزلیں کافی مقبول ہیں، جنہیں آج بھی کافی پسند کیا جاتا ہے۔ مختلف گلوکاروں نے ان کی غزلیں الگ الگ انداز میں گائی ہیں، جنہیں لوگ شوق سے سنتے ہیں۔ رسول میر کی نظمیں زیادہ تر رومانوی کشمیری غزلیں ہیں، اُن غزلوں اور نظموں نے انہیں کشمیری ادب کی تاریخ میں ایک مستقل مقام دیا ہے۔
ان کی لکھی ہوئی ایک کشمیری نظم 'گژہ تئہ وِسئے لال ما دورۓ مہ چھی مُورئے للوُن نار' کافی مشہور تھی اور آج بھی اسے مختلف ترنم میں گایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی نظم 'عید آئی رسہ رسہ، عیدگاہ وسوائے' اور 'رندہ پوشہ مال گندنے درائی لُولُو' بھی لوگوں میں کافی پسندیدہ ہیں۔
اٹھارہویں صدی میں ان کی لکھی گئی غزل 'رندہ پوشہ مال گندنے درائی لُو لُو' بالی ووڈ کی سپر ہٹ فلم مشن کشمیر کی زینت بن گئی۔
موجودہ شعراء کہتے ہیں کہ رسول میر کی شاعری میں یقیناً بھرپور شاعرانہ کلام اور سریلی دھنوں کی مٹھاس ہے۔ ان کی شاعری ارض پر غالب آنے والی حقیقی روایات اور ثقافت کا ایک لمس دیتی ہے، ان کی شاعری کے الفاظ کا انتخاب نہایت عمدہ ہے۔
سابق جج اور سیاسی رہنما محمد اشرف نے کہا کہ ڈورو شاہ آباد علم و ادب کے لحاظ سے گہوارہ رہا ہے اس لیے اسے یونان کا ٹکڑا بھی کہا جاتا ہے۔ رسول میر اور محمود گامی سمیت کئی ادبی شخصیات نے اس سرزمین میں جنم لیا ہے۔ شاہ آباد کی عوام کو فخر ہے کہ رسول میر نے نہ صرف یہاں کا نام روشن کیا ہے بلکہ پورے برصغیر میں اپنی چھاپ چھوڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول کی شاعری کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ اس کا موازنہ مرزا غالب سے کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے رسول میر فاؤنڈیشن اور کلچرل اکیڈمی کی ستائش کی کیونکہ انہوں نے عرصہ دراز کے بعد اس پروگرام کو منعقد کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا کہ ڈورو شاہ آباد میں ایک لائبریری قائم کی جائے جس میں نامور شعراء حضرات خاص کر رسول میر کا لٹریچر دستیاب رکھا جائے تاکہ زبان، علم و ادب کو فروغ ملے۔
معروف قلمکار بشیر احمد بھوانی عرف یاسر کشمیری نے کہا کہ کشمیری صوفی شاعری کو رومانوی شاعری میں منتقل کرنے کا ابتدائی ذریعہ رسول میر ہیں۔ قومی عظمت، شاعرانہ عظمت، علمی، ادبی، صوفیانہ اور شاعرانہ موسیقی کا پوری دنیا میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول میر کلچرل فاؤنڈیشن، کلچرل اکیڈمی، ساہتیہ اکادمی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے طویل عرصہ کے بعد اس پروگرام کو منعقد کیا ہے۔ اس سے نہ صرف رسول میر کی شاعرانہ عظمت مستحکم ہوگی بلکہ نئی نسل میں کشمیری ادب و ثقافت کے تئیں جذبہ پیدا ہوگا۔
مقامی شخص نذیر احمد خان نے کہا کہ حالات کی وجہ سے جشنِ رسول میر کا پروگرام کافی وقت تک نہیں منایا گیا لیکن آج مقامی نوجوانوں اور رسول میر کلچرل فاؤنڈیشن نے پھر سے اس کی شروعات کی جو ایک خوش آئند قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ شاہ آباد کی سرزمین نے جان کیٹس کے نام سے جانے والے رسول میر کو پیدا کیا ہے اور ان جیسی شخصیت سے ڈورو شاہ آباد کو بین الاقوامی سطح پر پہچان حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے امید جتائی کہ آئندہ بھی اسی جوش و جذبہ سے جشنِ رسول میر کا اہتمام ہوگا۔
