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دین دیال اپادھیائے پرشکشن تربیتی پروگرام میں وقف چیئرپرسن کی شرکت - DR DARAKHSHAN ANDRABI

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دین دیال اپادھیائے پرشکشن تربیتی پروگرام میں وقف چیئرپرسن کی شرکت (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 4, 2026 at 8:59 PM IST

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پلوامہ : جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیر پرسن ڈاکٹر سید درخشاں اندرابی نے جمعرات کو ضلع پلوامہ کے اونتی پورہ میں منعقدہ "پنڈت دین دیال اپادھیائے پرشکشن تربیتی پروگرام" میں شرکت کی اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) ورکرز سے پارٹی کو بنیادی سطح پر مضبوط بنانے کی اپیل کی۔

پروگرام کے دوران "قوم کے سامنے چیلنجز اور ان کے حل کے لیے ہماری کوششیں" کے عنوان پر اندرابی نے کارکنان سے خطاب کیا قوم کو درپیش چیلنجز پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے عزم، نظم و ضبط اور خدمت کے ذریعے ان پر قابو پانے کے لیے شہریوں کی اجتماعی ذمہ داریوں پر زور دیا۔

اندرابی نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ بنیادی سطح پر کام کریں اور لوگوں کی خدمت اور قومی ترقی کے درمیان تعلق کو مضبوط کرکے مثبت تبدیلی کے سرگرم کارکن بنیں۔ 

پلوامہ : جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیر پرسن ڈاکٹر سید درخشاں اندرابی نے جمعرات کو ضلع پلوامہ کے اونتی پورہ میں منعقدہ "پنڈت دین دیال اپادھیائے پرشکشن تربیتی پروگرام" میں شرکت کی اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) ورکرز سے پارٹی کو بنیادی سطح پر مضبوط بنانے کی اپیل کی۔

پروگرام کے دوران "قوم کے سامنے چیلنجز اور ان کے حل کے لیے ہماری کوششیں" کے عنوان پر اندرابی نے کارکنان سے خطاب کیا قوم کو درپیش چیلنجز پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے عزم، نظم و ضبط اور خدمت کے ذریعے ان پر قابو پانے کے لیے شہریوں کی اجتماعی ذمہ داریوں پر زور دیا۔

اندرابی نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ بنیادی سطح پر کام کریں اور لوگوں کی خدمت اور قومی ترقی کے درمیان تعلق کو مضبوط کرکے مثبت تبدیلی کے سرگرم کارکن بنیں۔ 

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TAGGED:

BJP JK UNIT
JAMMU KASHMIR
DEENDAYAL UPADHYAY PRASHIKSHAN
دین دیال اپادھیائے پرشکشن تربیتی
DR DARAKHSHAN ANDRABI

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ETV Bharat Urdu Team

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