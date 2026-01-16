ETV Bharat / Videos

کشمیر میں مساجد، ائمہ کی پولیس پروفائلنگ کا درخشان اندرابی نے کیا دفاع - KASHMIR MOSQUE PROFILING

کشمیر میں مساجد، ائمہ کی پولیس پروفائلنگ کا درخشان اندرابی نے کیا دفاع (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 16, 2026 at 4:07 PM IST

پلوامہ: جموں کشمیر وقف چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے مساجد و اقاف کمیٹی ممبران کی ویریفکشن کا دفاع کرتے ہوئے اسے ’’مذہبی اثاثوں کے تحفظ‘‘ سے جوڑا ہے۔ جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران درخشاں اندرابی نے مساجد اور ائمہ و منتظمین کی پروفائلنگ کا دفاع کیا۔

لاسی پورہ، پلوامہ میں ایک تقریب کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اندرابی نے دعویٰ کیا کہ مساجد، اماموں اور خطیبوں کے علاوہ اوقاف ممبران کی پولیس ویریفکیشن جموں و کشمیر کے لوگوں کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس ویریفکیشن کا مقصد وقف کے تحت آنے والے اثاثوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔

تاہم انہوں نے اس عمل کو سیاسی رنگت دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا: ’’تاہم کچھ عناصر غیر ضروری طور پر سیاست کر رہے ہیں، جسے عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔‘‘

KASHMIR
JAMMU KASHMIR WAQF
DARAKHSHAN ANDRABI
مساجد ائمہ پولیس پروفائلنگ
KASHMIR MOSQUE PROFILING

ETV Bharat Urdu Team

ایڈیٹر کی پسند

