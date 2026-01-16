کشمیر میں مساجد، ائمہ کی پولیس پروفائلنگ کا درخشان اندرابی نے کیا دفاع - KASHMIR MOSQUE PROFILING
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 16, 2026 at 4:07 PM IST
پلوامہ: جموں کشمیر وقف چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے مساجد و اقاف کمیٹی ممبران کی ویریفکشن کا دفاع کرتے ہوئے اسے ’’مذہبی اثاثوں کے تحفظ‘‘ سے جوڑا ہے۔ جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران درخشاں اندرابی نے مساجد اور ائمہ و منتظمین کی پروفائلنگ کا دفاع کیا۔
لاسی پورہ، پلوامہ میں ایک تقریب کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اندرابی نے دعویٰ کیا کہ مساجد، اماموں اور خطیبوں کے علاوہ اوقاف ممبران کی پولیس ویریفکیشن جموں و کشمیر کے لوگوں کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس ویریفکیشن کا مقصد وقف کے تحت آنے والے اثاثوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔
تاہم انہوں نے اس عمل کو سیاسی رنگت دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا: ’’تاہم کچھ عناصر غیر ضروری طور پر سیاست کر رہے ہیں، جسے عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔‘‘
پلوامہ: جموں کشمیر وقف چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے مساجد و اقاف کمیٹی ممبران کی ویریفکشن کا دفاع کرتے ہوئے اسے ’’مذہبی اثاثوں کے تحفظ‘‘ سے جوڑا ہے۔ جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران درخشاں اندرابی نے مساجد اور ائمہ و منتظمین کی پروفائلنگ کا دفاع کیا۔
لاسی پورہ، پلوامہ میں ایک تقریب کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اندرابی نے دعویٰ کیا کہ مساجد، اماموں اور خطیبوں کے علاوہ اوقاف ممبران کی پولیس ویریفکیشن جموں و کشمیر کے لوگوں کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس ویریفکیشن کا مقصد وقف کے تحت آنے والے اثاثوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔
تاہم انہوں نے اس عمل کو سیاسی رنگت دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا: ’’تاہم کچھ عناصر غیر ضروری طور پر سیاست کر رہے ہیں، جسے عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔‘‘